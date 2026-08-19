O XV de Piracicaba conquistou sua primeira vitória na Copa Paulista e deixou o Grupo 2 ainda mais embolado. O Nhô Quim derrotou o Comercial por 1 a 0 na noite desta terça-feira (18), no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, pela quinta rodada da competição.
O resultado levou o time piracicabano aos cinco pontos, empatado com o Noroeste na última colocação da chave. Apesar da posição, o XV ainda tem possibilidades de avançar à próxima fase e vai decidir seu futuro na rodada final.
O Comercial, por outro lado, continua na liderança, com sete pontos, mas chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória.
Falhas definem a partida
O gol da vitória do XV surgiu após uma falha da defesa do Comercial. Aos 19 minutos do primeiro tempo, o goleiro Matheus Pellegrini recebeu um recuo e acabou perdendo a bola para David Ribeiro. Na tentativa de corrigir o erro, cometeu pênalti.
Gabriel Chagas foi para a cobrança e não desperdiçou. Aos 21 minutos, o atacante bateu forte e alto para colocar o Nhô Quim em vantagem.
Pouco depois, o Comercial voltou a se complicar na saída de bola. Aos 27 minutos, o lateral-esquerdo Paim errou o passe, Gustavo Hebling recuperou a posse e Pellegrini novamente cometeu pênalti.
Desta vez, porém, o XV não conseguiu ampliar. Josiel assumiu a cobrança, mas acertou a trave e desperdiçou a oportunidade de fazer o segundo gol.
VEJA MAIS:
- Mercado Municipal recebe R$ 1 milhão para concluir reconstrução
- Carreta com sucata tomba na avenida Rio Claro em Piracicaba
- Quem era o jovem que morreu em acidente de moto em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
XV segura vantagem até o fim
Depois das duas penalidades, a partida perdeu intensidade ofensiva. O confronto ficou marcado pela disputa no meio de campo, com poucas oportunidades claras de gol.
O Comercial teve dificuldades para transformar a posse de bola em chances efetivas, enquanto o XV adotou uma postura mais cautelosa para administrar o resultado.
Nos minutos finais, a situação do time da casa ficou ainda mais complicada. O volante Matheus recebeu cartão vermelho após cometer uma falta no meio de campo, deixando o Comercial com um jogador a menos.
O Nhô Quim conseguiu sustentar a vantagem até o apito final e garantiu três pontos importantes na luta pela classificação.
Decisão fica para a última rodada
Com a vitória, o XV chega vivo à rodada decisiva do Grupo 2. O time piracicabano agora precisa vencer o União São João para aumentar suas chances de avançar na Copa Paulista.
A última rodada será disputada no sábado (22), às 15h. O XV recebe o União São João no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba.
No outro confronto da chave, o Comercial enfrenta o Noroeste, no estádio Alfredo de Castilho.