Para jovens que sonham em seguir carreira no futebol, a prática esportiva pode ser o primeiro passo para transformar o sonho em oportunidade. Em Piracicaba, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, oferece aulas gratuitas de futebol masculino para adolescentes a partir dos 14 anos.
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A iniciativa é realizada em parceria com o Caldeirão Futebol Clube, por meio de chamamento público, e tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promover a convivência e contribuir para o desenvolvimento físico, mental e social dos participantes.
Os treinamentos são realizados duas vezes por semana na Área de Lazer do Trabalhador e aos sábados no campo do Jardim Tóquio. Segundo o coordenador do Caldeirão Futebol Clube, Leandro Reynaldo da Silva, o projeto vai além da formação esportiva. “Mais do que realizar esse sonho, nosso objetivo é incentivar a paixão pelo esporte, ensinar valores de disciplina e apoiar o desenvolvimento físico e mental”, destaca.
De acordo com Leandro, o esporte também é utilizado como ferramenta de transformação social. “Uma vez que o adolescente pratica esporte, ele deixa de ficar na rua e não usa drogas. Utilizamos o esporte como ferramenta de transformação”, afirma.
Seletivas e competições
Cada treinamento tem duração de aproximadamente duas horas e reúne, em média, 20 alunos. Atualmente, os professores também realizam uma seletiva para formar equipes que poderão representar Piracicaba em competições regionais e estaduais.
Entre os torneios previstos estão a Copa Ouro, nas categorias sub-15 e sub-17, em nível regional, e a Copa do Estado, na categoria sub-15.
O professor responsável pelos treinamentos, Leonardo Robert, destaca a dedicação dos jovens participantes, mas aponta uma dificuldade curiosa: a baixa procura por goleiros. “Estamos com pouca procura nessa posição. A maior parte dos meninos quer o ataque”, brinca.
O sonho de se tornar jogador profissional é justamente uma das motivações do jovem Enrico Angeleli, que completa 14 anos ainda em 2026. Apesar de atuar como volante, ele tem como inspiração um dos grandes atacantes da história do futebol brasileiro: Romário.
“Eu tenho o Romário como inspiração. Apesar de não ter visto ele jogar, acompanho vídeos e sua personalidade forte sempre me chamou atenção”, conta.
Enrico participa dos treinamentos ao lado dos amigos Pedro Silva Ferraioli, fã do argentino Lionel Messi, e Enzo Lara, que tem Neymar como referência. Ambos também têm 14 anos.
Onde participar
Os interessados podem comparecer diretamente aos locais de treinamento, sem necessidade de inscrição prévia. É necessário estar com roupa adequada para a prática esportiva, incluindo camiseta, shorts, meia ou meião e chuteira.
Na Área de Lazer do Trabalhador, localizada na Avenida Jaime Pereira, 100, os treinos acontecem às quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.
Já no campo do Jardim Tóquio, na Rua Lins, 329, as atividades são realizadas aos sábados, às 9h.
Além da formação dos atletas, a proposta é proporcionar aos jovens a experiência de participar de competições municipais e, futuramente, de torneios em níveis regional e estadual.
“Queremos também proporcionar aos jovens a vivência competitiva, participando de campeonatos municipais e, no futuro, também em nível regional e estadual”, ressalta Leandro.
O secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, explica que o chamamento público permite à Prefeitura estabelecer parcerias com organizações e entidades para desenvolver projetos esportivos de interesse público. “Graças à sensibilidade do prefeito Helinho Zanatta, abrimos chamamento em diversas modalidades com objetivo de garantir acesso ao esporte para todos”, afirma.
Segundo o secretário, a iniciativa também tem como foco o trabalho social e a ampliação do acesso da população às atividades esportivas.
Informações
Mais informações sobre as aulas de futebol masculino podem ser obtidas pelo telefone (19) 99956-7567, com Leandro Silva.