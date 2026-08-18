Para jovens que sonham em seguir carreira no futebol, a prática esportiva pode ser o primeiro passo para transformar o sonho em oportunidade. Em Piracicaba, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, oferece aulas gratuitas de futebol masculino para adolescentes a partir dos 14 anos.

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A iniciativa é realizada em parceria com o Caldeirão Futebol Clube, por meio de chamamento público, e tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promover a convivência e contribuir para o desenvolvimento físico, mental e social dos participantes.