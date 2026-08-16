Uma jovem de 18 anos ficou gravemente ferida após um acidente envolvendo uma motocicleta e uma Volkswagen Saveiro, na tarde deste domingo (16), na Rua Frei Francisco Antônio Perin, no bairro Novo Horizonte, em Piracicaba.

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Segundo as informações preliminares, a Saveiro preta seguia no sentido São Jorge, enquanto a motocicleta, ocupada por um homem de aproximadamente 27 anos e pela jovem, que estava na garupa, seguia no sentido do bairro.