16 de agosto de 2026
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EM PIRACICABA

VÍDEO: Jovem de 18 anos fica gravemente ferida em acidente

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhennyfer Oliveira
O grave acidente aconteceu no Novo Horizonte em Piracicaba.
O grave acidente aconteceu no Novo Horizonte em Piracicaba.

   Uma jovem de 18 anos ficou gravemente ferida após um acidente envolvendo uma motocicleta e uma Volkswagen Saveiro, na tarde deste domingo (16), na Rua Frei Francisco Antônio Perin, no bairro Novo Horizonte, em Piracicaba.

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Segundo as informações preliminares, a Saveiro preta seguia no sentido São Jorge, enquanto a motocicleta, ocupada por um homem de aproximadamente 27 anos e pela jovem, que estava na garupa, seguia no sentido do bairro.

Com a força da colisão, os dois ocupantes da motocicleta foram arremessados ao chão. A jovem sofreu diversas escoriações e apresentava suspeita de fratura em uma das pernas, inclusive com possibilidade de fratura de fêmur. O estado de saúde dela foi considerado gravíssimo.

O motociclista também ficou ferido.

Equipes do Samu foram acionadas e realizaram o atendimento no local. As duas vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Piracicaba.

As causas e circunstâncias da colisão ainda serão apuradas.

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