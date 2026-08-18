O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou novas regras para os procedimentos de fiscalização da Lei Seca, incluindo uma situação que costuma gerar dúvidas entre motoristas: a possibilidade de produtos como pão de forma, bombom de licor e enxaguante bucal deixarem álcool residual na boca e influenciarem uma primeira indicação do bafômetro.

A nova regulamentação estabelece que, quando houver algum problema técnico ou operacional que prejudique a obtenção de um resultado válido, poderá ser realizado um novo teste. A previsão também contempla situações em que seja necessário afastar uma eventual interferência de álcool presente no trato respiratório superior.

Isso significa que uma indicação inicial de presença de álcool não equivale automaticamente a uma autuação. A fiscalização poderá começar por uma triagem, feita com pré-teste ou teste passivo, para verificar se há indícios de álcool. Esse procedimento não tem valor probatório e, sozinho, não caracteriza infração.