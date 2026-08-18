18 de agosto de 2026
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CASA LIMPA

Truque do saco plástico na vassoura facilita a limpeza

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
Um simples saco plástico pode ajudar na hora de varrer a casa, principalmente para recolher cabelos, pelos e fiapos.
Um simples saco plástico pode ajudar na hora de varrer a casa, principalmente para recolher cabelos, pelos e fiapos.

Quem já varreu a casa e, logo depois, encontrou cabelos, pelos e fiapos espalhados novamente pelo chão conhece a dificuldade. Um truque doméstico que ganhou espaço nas redes sociais promete tornar essa tarefa mais simples: colocar um saco plástico envolvendo as cerdas da vassoura antes de começar a limpeza.

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A técnica é especialmente indicada para resíduos leves, como cabelos, pelos de animais, fiapos de tecidos, linhas e poeira fina. O plástico cria uma camada sobre as cerdas e pode ajudar a concentrar esse material, evitando que parte dele fique presa na própria vassoura ou volte a se espalhar pelo ambiente.

Como o plástico ajuda?

Um dos motivos apontados para o funcionamento do truque é a eletricidade estática. O atrito do plástico com as cerdas e com o piso pode favorecer a atração de partículas leves, fazendo com que cabelos, pelos e pequenos fiapos fiquem mais facilmente aderidos ao material.

Na prática, isso significa que a vassoura pode funcionar como uma espécie de coletor para esse tipo específico de sujeira. O resultado, porém, não é garantido em todas as situações: o desempenho depende do tipo de plástico, do piso e até das condições de umidade do ambiente.

Por isso, o método funciona melhor como um recurso complementar para a limpeza cotidiana, e não como substituto de aspiradores ou de uma faxina convencional quando há sujeira pesada ou úmida.

Como fazer?

O procedimento é simples e não exige produtos de limpeza. Basta utilizar um saco plástico limpo e seco, preferencialmente um que seria descartado.

  • Coloque o saco sobre a parte inferior da vassoura, cobrindo as cerdas.
  • Estique o plástico para envolver toda a base.
  • Prenda-o usando as próprias alças do saco ou outro meio que mantenha o material firme.
  • Varra normalmente o piso.
  • Ao terminar, retire o saco com cuidado e descarte-o ou, se estiver em condições de reutilização, faça a destinação adequada.

É importante que o plástico fique firme, mas não excessivamente esticado, para evitar que se rompa durante a limpeza.

Para quem o truque pode ser mais útil?

A técnica tende a ser interessante principalmente em casas onde há animais de estimação ou pessoas com cabelos longos, situações em que pelos e fios podem se acumular rapidamente.

Outra vantagem é facilitar a própria manutenção da vassoura. Como o plástico reduz o contato direto das cerdas com determinados resíduos, pode ser mais fácil retirar o material recolhido ao final da limpeza.

Apesar da praticidade, é preciso ter expectativas realistas. O saco plástico não transforma a vassoura em um aspirador e não resolve todos os tipos de sujeira. Para resíduos maiores, líquidos ou sujeira impregnada, outros métodos de limpeza continuam sendo mais adequados.

No fim, o truque chama atenção justamente pela simplicidade: um objeto que normalmente iria para o lixo pode ganhar uma segunda função e ajudar em uma das tarefas domésticas mais comuns, sem a necessidade de produtos químicos ou equipamentos especiais.

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