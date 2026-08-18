Quem já varreu a casa e, logo depois, encontrou cabelos, pelos e fiapos espalhados novamente pelo chão conhece a dificuldade. Um truque doméstico que ganhou espaço nas redes sociais promete tornar essa tarefa mais simples: colocar um saco plástico envolvendo as cerdas da vassoura antes de começar a limpeza.

VEJA MAIS :

A técnica é especialmente indicada para resíduos leves, como cabelos, pelos de animais, fiapos de tecidos, linhas e poeira fina. O plástico cria uma camada sobre as cerdas e pode ajudar a concentrar esse material, evitando que parte dele fique presa na própria vassoura ou volte a se espalhar pelo ambiente.