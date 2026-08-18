O sistema de pedágio eletrônico Free Flow, que permite a passagem pelas rodovias sem praças físicas ou cancelas, também passou a ser explorado por criminosos. Motoristas que procuram na internet formas de consultar ou quitar tarifas podem encontrar páginas fraudulentas que simulam serviços de concessionárias e apresentam cobranças inexistentes.

A fraude ganha força porque algumas dessas páginas utilizam informações reais dos veículos, como placa e modelo. Com esses dados, o site pode parecer legítimo mesmo quando não possui qualquer relação com a empresa responsável pela rodovia. A vítima, então, é conduzida a uma etapa de pagamento, geralmente por Pix, e o dinheiro acaba enviado aos golpistas.

A Kaspersky identificou mais de 400 sites fraudulentos relacionados ao Free Flow desde o início de 2026. Os endereços podem aparecer em pesquisas na internet, inclusive por meio de anúncios, além de serem compartilhados em redes sociais, aplicativos de mensagens e outros canais. Por isso, encontrar uma página com dados corretos do veículo não é suficiente para confirmar que a cobrança é verdadeira.