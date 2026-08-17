Uma mulher ficou ferida após a estrutura de um ponto de ônibus desabar sobre ela na noite deste domingo (16), na Rua Vaticano, no bairro Costa Rica, em Piracicaba (SP).
A vítima estava no local quando a cobertura da parada caiu. Ela foi socorrida e encaminhada para um hospital da cidade. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre seu estado de saúde.
A estrutura permanecia caída na calçada na manhã desta segunda-feira (17), por volta das 7h45.
Estrutura fica em área de grande circulação
O ponto de ônibus está localizado entre condomínios residenciais, uma unidade de saúde, escola e creche, o que faz com que a região tenha grande movimentação de moradores e pedestres.
Na manhã desta segunda, cerca de 15 pessoas aguardavam o transporte coletivo nas proximidades do local.
Moradores que utilizam o ponto relataram que a estrutura apresentava sinais de ferrugem e deterioração antes do acidente e afirmaram que são necessárias ações de manutenção.
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Testemunhas relatam momento da queda
Pessoas que estavam nas proximidades no momento do acidente relataram que a estrutura caiu repentinamente enquanto a mulher aguardava no ponto.
Uma das testemunhas contou que passava de carro pelo local quando percebeu a movimentação e parou para prestar auxílio. Segundo o relato, a estrutura atingiu a vítima, que estava acompanhada de uma criança.
Outra pessoa que esteve no local após o acidente afirmou que a mulher ficou presa sob a estrutura e sentia fortes dores. O serviço de emergência foi acionado para realizar o atendimento.