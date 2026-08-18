O calendário já pode reservar um fim de semana para uma viagem ao Japão sem sair de Piracicaba. O Nipo Piracicaba começou os preparativos para a Festa da Primavera 2026, que será realizada nos dias 25, 26 e 27 de setembro, no Engenho Central.
A programação inicial anunciada pela organização reúne atrações que passeiam por diferentes aspectos da cultura japonesa. Estão previstos shows de taiko, danças tradicionais, festival de músicas, concurso de cosplay, culinária típica e atividades ligadas às artes japonesas. Outras atrações ainda devem ser divulgadas.
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A festa começa na sexta-feira (25), das 18h às 22h. No sábado (26), o público poderá participar das atividades das 10h às 22h. No domingo (27), último dia do evento, a programação será das 10h às 19h.
Tradição no calendário de Piracicaba
A Festa da Primavera já faz parte da agenda cultural de Piracicaba e reúne, a cada edição, integrantes da comunidade nipo-brasileira e visitantes interessados em conhecer ou reencontrar tradições japonesas. Em 2025, a festa chegou à 17ª edição e ocupou o Engenho Central durante um fim de semana inteiro. Na ocasião, a programação incluiu apresentações de taiko, danças japonesas e okinawanas, artes marciais, karaokê, shows musicais e concurso de cosplay.
Uma das atrações da Festa da Primavera 2025, Ikigai Odori Nipo Piracicaba apresentou danças japonesas e okinawanas.
O formato também ajuda a explicar a variedade que se tornou característica do evento. Enquanto manifestações como o taiko e as danças preservam elementos tradicionais, atrações como o cosplay aproximam a festa de um público mais jovem e interessado na cultura pop japonesa. A gastronomia é outro ponto de encontro. Nas edições anteriores, pratos como yakisoba, sushi, gyoza, tempurá, takoyaki e karaguê estiveram entre as opções oferecidas ao público.
Ainda não há uma programação completa divulgada, mas o anúncio inicial já dá pistas do que o público encontrará em setembro. O palco deve receber música e dança, enquanto outras áreas ficarão dedicadas à gastronomia e às artes. Para quem acompanha a festa há anos, será mais uma oportunidade de reencontrar uma tradição que já atravessou diferentes gerações. Para quem nunca foi, a edição de 2026 pode ser uma porta de entrada para conhecer um pouco mais dos costumes e das expressões culturais preservadas pela comunidade japonesa de Piracicaba.