O calendário já pode reservar um fim de semana para uma viagem ao Japão sem sair de Piracicaba. O Nipo Piracicaba começou os preparativos para a Festa da Primavera 2026, que será realizada nos dias 25, 26 e 27 de setembro, no Engenho Central.

A programação inicial anunciada pela organização reúne atrações que passeiam por diferentes aspectos da cultura japonesa. Estão previstos shows de taiko, danças tradicionais, festival de músicas, concurso de cosplay, culinária típica e atividades ligadas às artes japonesas. Outras atrações ainda devem ser divulgadas.

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