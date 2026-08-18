Com o futuro na competição em jogo, o XV de Piracicaba enfrenta o Comercial nesta terça-feira (18), às 20h, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto (SP). O confronto é válido pela quinta rodada do Grupo 2 da Copa Paulista.

O duelo é decisivo para o Nhô Quim, que ainda busca a primeira vitória no torneio. Em quatro partidas disputadas, o time de Piracicaba soma dois empates e duas derrotas, ocupando a última posição da chave, com dois pontos.

Na rodada anterior, o XV foi derrotado pelo Noroeste por 2 a 1, fora de casa. Agora, uma vitória sobre o Comercial pode recolocar a equipe na disputa por uma posição melhor antes da última rodada da fase de grupos.

Situação do grupo