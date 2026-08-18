Com o futuro na competição em jogo, o XV de Piracicaba enfrenta o Comercial nesta terça-feira (18), às 20h, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto (SP). O confronto é válido pela quinta rodada do Grupo 2 da Copa Paulista.
O duelo é decisivo para o Nhô Quim, que ainda busca a primeira vitória no torneio. Em quatro partidas disputadas, o time de Piracicaba soma dois empates e duas derrotas, ocupando a última posição da chave, com dois pontos.
Na rodada anterior, o XV foi derrotado pelo Noroeste por 2 a 1, fora de casa. Agora, uma vitória sobre o Comercial pode recolocar a equipe na disputa por uma posição melhor antes da última rodada da fase de grupos.
Situação do grupo
O Comercial chega à partida na liderança do Grupo 2, com sete pontos. Apesar da vantagem na tabela, a equipe de Ribeirão Preto vem de dois resultados negativos diante do União São João: perdeu por 1 a 0 em casa e empatou por 1 a 1 como visitante.
O líder ainda pode garantir a classificação nesta rodada. Um empate assegura ao Comercial, pelo menos, uma vaga no "play in". Caso vença o XV e haja empate entre União São João e Noroeste, a equipe confirma a classificação direta para as quartas de final.
O União São João aparece em segundo lugar, com seis pontos, enquanto o Noroeste ocupa a terceira posição, com cinco.
Pelo regulamento da Copa Paulista, o primeiro colocado do grupo avança diretamente às quartas de final. Segundo e terceiro colocados precisam disputar o "play in".
VEJA MAIS:
- Mercado Municipal recebe R$ 1 milhão para concluir reconstrução
- Carreta com sucata tomba na avenida Rio Claro em Piracicaba
- Quem era o jovem que morreu em acidente de moto em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
XV precisa vencer para seguir vivo
Para o XV de Piracicaba, o confronto ganhou caráter de decisão. Uma derrota diante do Comercial pode eliminar o time da competição, dependendo do resultado do duelo entre União São João e Noroeste.
Por outro lado, uma vitória mantém o Nhô Quim vivo na briga por uma vaga e pode fazer a equipe chegar à última rodada ainda com possibilidades de avançar, inclusive de disputar as primeiras posições do grupo.
O Comercial volta a campo após nove dias de intervalo. A última partida do Leão do Norte ocorreu em 8 de agosto. O XV, por sua vez, entrou em campo pela última vez no dia 9, também tendo um período de oito dias até o novo compromisso.
Arbitragem
- Árbitro: Douglas Marques das Flores
- Assistente 1: Evandro de Melo Lima
- Assistente 2: Anna Beatriz Scagnolato
- Quarto árbitro: Henrique Otto Cruz Hengstmam