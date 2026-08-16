A família de Marcelo Ribeiro Bittencourt, conhecido como "Tatá ou Salgadinho" está à sua procura. Ele está desaparecido em Piracicaba desde a última sexta-feira (14).
Segundo os familiares, Marcelo foi visto pela última vez por volta das 14h, na região do Vila Cristina, quando saiu de casa. Na ocasião, ele usava camiseta branca, bermuda e chinelo.
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Morador de Piracicaba, Marcelo está sozinho na cidade. A família é de São Paulo e está preocupada com o desaparecimento, principalmente porque a esposa dele faleceu há cerca de 15 dias.
Desde então, os familiares tentam obter informações que possam ajudar a localizar Marcelo e pedem o apoio da população.
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele deve entrar em contato com a família ou comunicar as autoridades.
Compartilhe esta informação. Uma simples divulgação pode ajudar a família a reencontrar Marcelo.
Informações sobre seu paradeiro podem ser repassadas para os telefones, 190 (PM) e 153 (GCM).