Segundo os familiares, Marcelo foi visto pela última vez por volta das 14h, na região do Vila Cristina, quando saiu de casa. Na ocasião, ele usava camiseta branca, bermuda e chinelo.

A família de Marcelo Ribeiro Bittencourt, conhecido como "Tatá ou Salgadinho" está à sua procura. Ele está desaparecido em Piracicaba desde a última sexta-feira (14).

Morador de Piracicaba, Marcelo está sozinho na cidade. A família é de São Paulo e está preocupada com o desaparecimento, principalmente porque a esposa dele faleceu há cerca de 15 dias.

Desde então, os familiares tentam obter informações que possam ajudar a localizar Marcelo e pedem o apoio da população.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele deve entrar em contato com a família ou comunicar as autoridades.