A sexta-feira (14) teve flagra de carro furtado no Bosques dos Lenheiro em Piracicaba.
A Guarda Civil Metropolitana foi chamada por volta das 13h58 na Rua das Guariobas. A denúncia era que alguns homens estavam desmontando um carro. Quando a viatura 041 chegou no local, não tinha ninguém. Só o prejuízo.
Um VW Gol de cor bege já estava todo aberto, sem as cinco rodas, sem bateria e o som. Os ladrões limparam o veículo.
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A Central já tinha consultado a placa e confirmado: o Gol tinha queixa de furto/roubo. Sem vítima no local, a GCM com apoio da viatura 051 e da ROMU Motos levou o caso para a delegacia, onde a autoridade policial mandou recolher o que sobrou do carro para o pátio da Ciretran. Um boletim de ocorrência foi registrado.