A Meta, empresa responsável por Facebook e Instagram, começou a ser julgada nesta terça-feira (18), nos Estados Unidos, sob acusações de ter desenvolvido plataformas que estimulariam a dependência entre adolescentes e poderiam prejudicar a saúde mental dos jovens.

O processo tramita no Tribunal Federal de Oakland, na Califórnia, e deve se estender por cerca de seis semanas. A ação é considerada um marco em uma série de processos que também envolvem outras gigantes da tecnologia, como TikTok, Snapchat e YouTube.

Os estados que movem a ação estimam que as sanções contra a Meta podem chegar a aproximadamente US$ 193 bilhões, valor que ultrapassa R$ 1 trilhão. O montante, porém, ainda é provisório e poderá ser alterado ao longo do processo.