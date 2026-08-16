O domingo começou com pânico em Cordeirópolis, na região de Piracicaba.Um incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa de gestão ambiental na manhã deste domingo (16). O fogo tomou conta do local na Estrada Municipal Jayme Alberto Bergstron, no bairro Perobas, às margens da Rodovia Anhanguera.
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Segundo os Bombeiros, o lugar é de armazenamento de resíduos industriais. E foi justamente isso que piorou tudo: vários produtos químicos pegaram fogo.
As chamas subiram alto e a fumaça podia ser vista de longe. Moradores ficaram assustados com medo de explosão. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e trabalharam por horas para conter o fogo.
Não há informações e a causa do incêndio ainda vai ser investigada.