A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, em primeira discussão, o projeto de lei que cria o Programa Municipal de Reeducação e Responsabilização de Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A votação ocorreu durante a 42ª Reunião Ordinária, realizada na segunda-feira (17), em meio às ações e debates do Agosto Lilás, campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher.

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De autoria do vereador Gustavo Pompeo (Avante), o projeto de lei 101/2026 estabelece que homens que praticam violência contra mulheres poderão participar de grupos de reeducação e responsabilização, inclusive por determinação judicial. A proposta ainda precisa passar por uma segunda votação no Plenário antes de seguir para as próximas etapas.