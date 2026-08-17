Mais de 2 mil pessoas participaram do Conexão Verde, realizado no sábado (15), na Estação da Paulista, em Piracicaba. A iniciativa reuniu serviços, atividades educativas e ações de lazer com foco na preservação do meio ambiente, na educação ambiental e no bem-estar animal.
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Durante o evento, o público teve acesso a diferentes serviços e atividades oferecidos pela Prefeitura. Entre as ações estiveram a vacinação e a microchipagem de cães, adoção responsável de animais, doação de mudas e orientações relacionadas à fauna urbana. A programação também contou com atividades voltadas às crianças, ampliando a participação das famílias.
A proposta do Conexão Verde foi integrar diferentes áreas da administração pública em um único espaço, facilitando o acesso da população a serviços e informações. As ações de educação ambiental foram conduzidas pelo Núcleo de Educação Ambiental da Prefeitura (NEA), que levou orientações e atividades educativas aos participantes.
O prefeito Helinho Zanatta acompanhou a programação e destacou a participação popular. Para ele, a presença de mais de 2 mil pessoas demonstra o interesse da população por iniciativas que combinam serviços públicos, informação e momentos de convivência.
“Foi um dia muito positivo para Piracicaba. Ver mais de 2.000 pessoas participando das ações mostra que a população quer estar junto da Prefeitura na construção de uma cidade mais cuidadosa com os animais e com o meio ambiente. Esse é o resultado de uma gestão que trabalha, integra as áreas e entrega ações concretas para a população”, afirmou.
Integração entre equipes
O secretário-executivo do Meio Ambiente, Nilton Henrique da Silva, também avaliou positivamente a realização do evento e ressaltou o trabalho conjunto entre servidores, equipes técnicas e voluntários.
Segundo Silva, a participação do público foi expressiva em todas as atividades, desde os serviços voltados aos animais até as ações ambientais. Ele destacou ainda que a realização do evento foi resultado de planejamento e integração entre diferentes setores.
“O Conexão Verde mostrou a força de uma ação construída com união, planejamento e participação. Tivemos uma resposta muito positiva da população em todas as atividades, desde a vacinação e microchipagem até a doação de mudas e as orientações sobre fauna urbana”, afirmou.
O secretário também reconheceu o trabalho dos servidores, equipes técnicas e voluntários que participaram da organização e execução das atividades. “Também é importante reconhecer o trabalho dos servidores, das equipes técnicas e dos voluntários, que foram fundamentais para o sucesso da ação”, completou.
Uma das parcerias que contribuíram para a realização do Conexão Verde foi com a Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep). Por meio de um Termo de Cooperação firmado com o município, a universidade disponibilizou voluntários para apoiar as atividades desenvolvidas durante o evento.
Vacinação e microchipagem
Entre os serviços mais procurados estiveram as ações voltadas aos animais de estimação. Moradores aproveitaram a oportunidade para levar seus cães para vacinação e também realizar a microchipagem.
O casal Marcela Laís Jacinto Facco e Plínio Marcos Corazza levou os quatro cães para participar da ação. Além da vacinação, eles decidiram aproveitar a estrutura disponibilizada no evento para colocar os microchips nos animais.
“Essa ação da Prefeitura facilitou muito para nós, foi excelente. E achamos muito bacana que, além das vacinas, também estavam microchipando os animais, então aproveitamos para colocar nos nossos”, contaram.
A programação também incluiu ações de adoção responsável, ampliando as oportunidades para que animais encontrem novos lares e reforçando a importância da guarda responsável.
Mudas para a população
As ações ambientais também tiveram espaço de destaque no evento. Os participantes puderam receber mudas de árvores e espécies frutíferas, incentivando o plantio e a ampliação da arborização.
A professora Mayara Thais Colasan participou do Conexão Verde levando seus quatro cães para serem vacinados. Além do atendimento aos animais, ela aproveitou a oportunidade para garantir mudas de pitanga, ipê-branco e acerola para a família.
“Esse evento uniu o útil ao agradável. Muito importante por facilitar o acesso a vacinas e as pessoas já aproveitam para fazer o plantio de árvores também. Achei muito prático”, afirmou.
A presença de famílias durante a programação permitiu que os participantes tivessem contato, no mesmo espaço, com diferentes iniciativas relacionadas à saúde dos animais, preservação ambiental e educação.
Educação ambiental
As atividades promovidas pelo Núcleo de Educação Ambiental da Prefeitura tiveram como objetivo aproximar a população de temas relacionados à preservação e ao cuidado com o meio ambiente.
Além da distribuição de mudas, os participantes receberam orientações sobre questões ambientais e fauna urbana. A proposta foi transformar o evento em um espaço de informação e conscientização, mostrando como atitudes individuais podem contribuir para uma cidade mais sustentável.
A programação também buscou oferecer atividades de entretenimento para crianças, tornando o espaço atrativo para famílias e incentivando a participação de diferentes faixas etárias.
O Conexão Verde reuniu, dessa forma, serviços públicos, educação ambiental, cuidados com animais e ações de arborização em uma programação realizada na Estação da Paulista.
Participação
Além do prefeito Helinho Zanatta e do secretário-executivo do Meio Ambiente, Nilton Henrique da Silva, também participaram do evento a secretária de Educação, Juliana Vicentin; o secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Mauricio Perissinoto; e a vereadora Alessandra Bellucci.
Com mais de 2 mil participantes, o Conexão Verde encerrou a programação com avaliação positiva da organização e reforçou a proposta de promover ações integradas que aproximem a população dos serviços públicos e estimulem o cuidado com os animais e com o meio ambiente.