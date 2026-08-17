Durante o evento, o público teve acesso a diferentes serviços e atividades oferecidos pela Prefeitura. Entre as ações estiveram a vacinação e a microchipagem de cães, adoção responsável de animais, doação de mudas e orientações relacionadas à fauna urbana. A programação também contou com atividades voltadas às crianças, ampliando a participação das famílias.

Mais de 2 mil pessoas participaram do Conexão Verde, realizado no sábado (15), na Estação da Paulista, em Piracicaba. A iniciativa reuniu serviços, atividades educativas e ações de lazer com foco na preservação do meio ambiente, na educação ambiental e no bem-estar animal.

A proposta do Conexão Verde foi integrar diferentes áreas da administração pública em um único espaço, facilitando o acesso da população a serviços e informações. As ações de educação ambiental foram conduzidas pelo Núcleo de Educação Ambiental da Prefeitura (NEA), que levou orientações e atividades educativas aos participantes.

O prefeito Helinho Zanatta acompanhou a programação e destacou a participação popular. Para ele, a presença de mais de 2 mil pessoas demonstra o interesse da população por iniciativas que combinam serviços públicos, informação e momentos de convivência.

“Foi um dia muito positivo para Piracicaba. Ver mais de 2.000 pessoas participando das ações mostra que a população quer estar junto da Prefeitura na construção de uma cidade mais cuidadosa com os animais e com o meio ambiente. Esse é o resultado de uma gestão que trabalha, integra as áreas e entrega ações concretas para a população”, afirmou.