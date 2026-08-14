A Semana foi criada pela Lei nº 10.000/2023, de autoria da vereadora Silvia Morales, com o objetivo de estimular e valorizar a produção cinematográfica em Piracicaba. A programação também integra as ações relacionadas ao Dia Nacional do Cinema e à trajetória do ator Leonardo Villar, que nasceu em 25 de julho. Neste ano, as atividades incluíram oficinas, palestras, sessões de cinema e uma mostra voltada ao público infantil. Uma das ações levou produções audiovisuais feitas na região para alunos do ensino fundamental da Escola Taufic Dumit, na região de Santa Terezinha.

A terceira edição da Semana Municipal Leonardo Villar de Cinema terminou em Piracicaba com o início das articulações para a próxima edição. Realizado pelo coletivo Cena 14, o evento busca novas parcerias para manter a programação e ampliar o acesso dos moradores a filmes, oficinas e atividades ligadas ao audiovisual produzido no interior.

Para Cris Mendes, integrante do Cena 14, aproximar esse público do cinema produzido localmente é uma das prioridades para os próximos anos. “Ver aquelas crianças descobrindo que também existe cinema sendo produzido tão perto delas, se encantando com essa possibilidade, foi fantástico”, afirma. Segundo ela, a intenção é continuar criando oportunidades para que o público conheça, participe e também perceba que o audiovisual pode ser produzido dentro da própria cidade e região.

A programação também atraiu participantes de outras cidades. O profissional do audiovisual Alec Gonzalez, que mora em Salto, acompanhou parte das atividades mesmo com cerca de uma hora de deslocamento até Piracicaba. Entre as ações das quais participou estão uma oficina e uma sessão do cineclube Nhô Cine. Já a designer Maria Eduarda Sccoton participou de diferentes atividades da edição e destacou a possibilidade de conhecer iniciativas audiovisuais que não costumam fazer parte da programação comercial dos cinemas. Para ela, eventos desse tipo ampliam o contato do público com produções e profissionais que muitas vezes permanecem fora do circuito tradicional.

Agora, o principal desafio é garantir a continuidade da Semana. Apesar de integrar o calendário de comemorações do município, o evento não possui um recurso direto para sua realização e depende de parcerias institucionais. Na terceira edição, o Cena 14 contou com o apoio do CULTSP PRO, Sesc Piracicaba, Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP), Biblioteca Municipal e Secretaria de Cultura. A expectativa é ampliar essa rede para viabilizar a próxima programação.