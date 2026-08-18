O Programa Trampolim, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo, está com 60 vagas gratuitas abertas para cursos de qualificação profissional em Piracicaba. As oportunidades são destinadas a moradores com idade entre 25 e 59 anos que buscam aprimorar o currículo e ampliar as chances de ingresso ou recolocação no mercado de trabalho.

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As inscrições podem ser realizadas até 7 de setembro. As aulas começam no dia 21 de setembro e serão realizadas presencialmente no Sest Senat Piracicaba, localizado na Rua Rossini Pinto, 200, no bairro Dois Córregos.