O Programa Trampolim, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo, está com 60 vagas gratuitas abertas para cursos de qualificação profissional em Piracicaba. As oportunidades são destinadas a moradores com idade entre 25 e 59 anos que buscam aprimorar o currículo e ampliar as chances de ingresso ou recolocação no mercado de trabalho.
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As inscrições podem ser realizadas até 7 de setembro. As aulas começam no dia 21 de setembro e serão realizadas presencialmente no Sest Senat Piracicaba, localizado na Rua Rossini Pinto, 200, no bairro Dois Córregos.
Ao todo, serão formadas duas turmas, cada uma com 30 alunos, nos cursos de Almoxarife e Logística. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda.
Curso de Almoxarife
O curso de Almoxarife oferece 30 vagas e possui carga horária de 86 horas. A formação é voltada para pessoas de 25 a 59 anos e busca preparar os participantes para atividades relacionadas à organização, controle e movimentação de materiais e estoques.
As aulas serão presenciais no Sest Senat Piracicaba.
Curso de Logística
Também estão disponíveis 30 vagas para o curso de Logística, destinado ao mesmo público. A formação tem 70 horas de duração e será realizada no período noturno, das 18h às 22h.
Entre os conteúdos abordados estão conceitos de Logística e Supply Chain, transporte e documentação, logística internacional, rotinas administrativas, gerenciamento de riscos e desenvolvimento de soft skills.
Capacitação gratuita
Os dois cursos são oferecidos gratuitamente e representam uma oportunidade para quem deseja desenvolver novas habilidades profissionais sem custos.
A qualificação também pode contribuir para o fortalecimento do currículo e ampliar as possibilidades de entrada ou retorno ao mercado de trabalho, especialmente em áreas com demanda por profissionais capacitados.
As pessoas interessadas devem ficar atentas ao prazo de inscrição, que termina em 7 de setembro.
Inscrições
As inscrições para ambos os cursos podem ser feitas pelo link: https://www.alunos.cettpro.sp.gov.br/novo-emprego