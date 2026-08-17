Um dos templos mais tradicionais de Piracicaba (SP), a Igreja Nossa Senhora da Boa Morte e Assunção completou 100 anos neste sábado (15). A construção atual foi concluída em 1926, após 35 anos de obras, mas a história do espaço religioso começou décadas antes e está diretamente ligada à trajetória de Miguel Arcanjo Benício Dutra, conhecido como Miguelzinho Dutra.

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Além da importância religiosa e histórica, a igreja chama a atenção pela arquitetura. A cúpula do templo foi inspirada na Igreja Santa Maria del Fiore, em Florença, na Itália, um dos principais símbolos do Renascimento italiano. O prédio é classificado como eclético, com características neorrenascentistas, e reúne elementos arquitetônicos inspirados no Renascimento e no Barroco.