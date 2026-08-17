Marcelo ficou com o terceiro lugar nos 110 km, na categoria Master 50-59. A distância exige resistência física e mental, além de estratégia para enfrentar longas horas de prova em trilhas e terrenos de montanha. Neusa conquistou a segunda colocação nos 15 km, na categoria Master 70-75. O resultado chama atenção também pela faixa etária da atleta e reforça a presença de corredores experientes em provas de resistência.

Dois atletas de Piracicaba conquistaram posições de destaque na La Mission, tradicional prova de corrida de montanha realizada em Passa Quatro, Minas Gerais. Marcelo e Neusa, da assessoria Fit Labore, garantiram dois pódios para a cidade durante a competição.

A conquista de Neusa mostra que a corrida pode continuar fazendo parte da rotina esportiva mesmo em idades mais avançadas. Para disputar provas de montanha, os atletas precisam se preparar para diferentes condições de terreno, incluindo subidas, descidas e trechos irregulares. O resultado também representa mais um desafio alcançado pela atleta após a preparação específica para a competição.

Na prova mais longa, Marcelo precisou percorrer 110 km até conquistar o terceiro lugar na categoria Master 50-59. Além do condicionamento físico, provas de ultradistância exigem controle de ritmo, alimentação, hidratação e estratégia para administrar o desgaste durante as muitas horas de competição.

Segundo o professor Rogério Cardoso, responsável pela Fit Labore, os dois resultados são consequência da preparação e da constância dos atletas. “São duas conquistas muito especiais. Marcelo mostrou uma resistência extraordinária nos 110 km, enquanto a Neusa nos lembrou que a idade nunca deve determinar até onde uma pessoa pode chegar”, afirmou.