A retirada dos ingressos para o “Concerto de Danças”, da Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP), começa nesta terça-feira (18). A apresentação será realizada no sábado (22), às 19h30, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, com entrada gratuita.

Os ingressos poderão ser reservados pela internet por meio do site MegaBilheteria. Para quem não conseguir fazer a reserva online, haverá uma cota de 150 ingressos presenciais, que serão distribuídos na bilheteria do teatro no dia do concerto, a partir das 18h30.

Sob regência do maestro Ivan Bueno, o espetáculo terá duração aproximada de 50 minutos e foi pensado a partir da relação entre a música de concerto e o movimento das danças.