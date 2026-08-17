A retirada dos ingressos para o “Concerto de Danças”, da Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP), começa nesta terça-feira (18). A apresentação será realizada no sábado (22), às 19h30, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, com entrada gratuita.
Os ingressos poderão ser reservados pela internet por meio do site MegaBilheteria. Para quem não conseguir fazer a reserva online, haverá uma cota de 150 ingressos presenciais, que serão distribuídos na bilheteria do teatro no dia do concerto, a partir das 18h30.
Sob regência do maestro Ivan Bueno, o espetáculo terá duração aproximada de 50 minutos e foi pensado a partir da relação entre a música de concerto e o movimento das danças.
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Repertório reúne valsas e obras conhecidas
O programa inclui algumas das peças mais conhecidas do repertório sinfônico ligado à dança. Entre elas estão as “Dança Eslava nº 4” e “Dança Eslava nº 8”, de Antonín Dvorák, além das valsas “Danúbio Azul” e “Vozes da Primavera”, de Johann Strauss II.
A apresentação também terá o “Danzón nº 2”, do mexicano Arturo Márquez; o primeiro e o terceiro movimentos da “Karélia Suíte”, de Jean Sibelius; a “Valsa nº 2”, de Dmitri Shostakovich; e a conhecida “Valsa das Flores”, do balé “O Quebra-Nozes”, de Pyotr Ilyich Tchaikovsky.
De acordo com Ivan Bueno, a escolha das obras busca criar uma conexão direta com o público por meio de peças marcadas pelo ritmo e pelo movimento. “Escolhemos obras que pulsam ritmo e movimento. Esse repertório foi pensado para criar uma conexão imediata com a plateia”, afirma o maestro.
A iniciativa é realizada pelo Instituto APEC (Associação Piracicabana de Educação e Cultura) e pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Cultura, com produção da Investe Cultura.
OEP tem proposta educacional e inclusiva
Fundada em 2015, a Orquestra Educacional de Piracicaba tem como proposta unir a prática musical à formação e ao acesso à cultura. Segundo a própria OEP, a orquestra é formada atualmente por cerca de 80 integrantes, reunindo músicos de todas as famílias de instrumentos sinfônicos. A metodologia da instituição permite a participação de pessoas a partir dos 10 anos, com conhecimento musical mínimo e habilidade técnica no instrumento. A proposta é proporcionar aprimoramento musical, troca de experiências e integração entre os participantes.
Além das obras tradicionais de música de concerto, a OEP trabalha com um repertório que inclui música brasileira, trilhas sonoras de filmes e músicas de games, estratégia usada pela orquestra para aproximar diferentes públicos da música sinfônica. O maestro e coordenador Ivan Bueno é doutorando em Música pela Unicamp, onde desenvolve pesquisa sobre a orquestra educacional como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento técnico e de repertório.
A proposta de aproximar a música orquestral do público também esteve presente em apresentações recentes da OEP. Em março, a orquestra abriu a temporada 2026 no Teatro Municipal com um concerto que reuniu obras clássicas e trilhas de cinema e games.
Serviço
Concerto de Danças – Orquestra Educacional de Piracicaba
Data: 22 de agosto de 2026 (sábado)
Horário: 19h30
Local: Teatro Municipal Dr. Losso Netto (Avenida Independência, 277 - Centro)
Entrada: gratuita
Ingressos: Online - retirada a partir de 18 de agosto pelo site MegaBilheteria /Presenciais: 150 unidades na bilheteria do teatro, no dia 22, a partir das 18h30