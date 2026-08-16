Faleceu dia 14/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era casado com a Sra. Neuzemar da Costa Irpelli. Era filho do Sr. Osvaldo Ipelli e da Sra. Dalila Lorusso Irpelli, falecidos. Deixa os filhos: Enrico da Costa Irpelli, João Alfredo Irpelli (falecido) e Rita de Cassia Irpelli. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 15/08/2026 das 10:00hs as 17:00hs, no Memorial Metropolitano de Piracicaba - sala Diamante. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Oswaldo Sombini e da Sra. Palmira Furlan Sombini, era casado com a Sra. Juraci Alves da Silva; deixa os filhos: Giancarlo Sombini e Katiana Alves da Silva Sombini. Deixa os netos: Caio e Kathleen, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da Candelária da cidade de Indaiatuba/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Elenita Bispo De Sena

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. José Pedro Bispo e da Sra. Maria José Bispo, era viúva do Sr. Ranulfo Pereira de Sena; deixa os filhos: Maria Gersa Bispo De Sena; Afonso Bispo De Sena; Paulo Bispo De Sena; Maria do Carmo Sena da Silva, casada com o Sr. Francisco de Assis da Silva; Anaci Bispo, casada com o Sr. Daniel Zanardo; Isael Bispo De Sena, casado com a Sra. Aldilania de Morais Ferreira; Jacinto Bispo De Sena, falecido e Eliene De Sena Zanardo, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.