Sr. Alfredo Irpelli
Faleceu dia 14/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era casado com a Sra. Neuzemar da Costa Irpelli. Era filho do Sr. Osvaldo Ipelli e da Sra. Dalila Lorusso Irpelli, falecidos. Deixa os filhos: Enrico da Costa Irpelli, João Alfredo Irpelli (falecido) e Rita de Cassia Irpelli. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 15/08/2026 das 10:00hs as 17:00hs, no Memorial Metropolitano de Piracicaba - sala Diamante. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Clovis Sombini
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Oswaldo Sombini e da Sra. Palmira Furlan Sombini, era casado com a Sra. Juraci Alves da Silva; deixa os filhos: Giancarlo Sombini e Katiana Alves da Silva Sombini. Deixa os netos: Caio e Kathleen, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da Candelária da cidade de Indaiatuba/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Elenita Bispo De Sena
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. José Pedro Bispo e da Sra. Maria José Bispo, era viúva do Sr. Ranulfo Pereira de Sena; deixa os filhos: Maria Gersa Bispo De Sena; Afonso Bispo De Sena; Paulo Bispo De Sena; Maria do Carmo Sena da Silva, casada com o Sr. Francisco de Assis da Silva; Anaci Bispo, casada com o Sr. Daniel Zanardo; Isael Bispo De Sena, casado com a Sra. Aldilania de Morais Ferreira; Jacinto Bispo De Sena, falecido e Eliene De Sena Zanardo, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Elza Maria Venturini
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Eugenio Venturini e da Sra. Angelica Bridi Venturini; deixa os irmãos: Orlando Venturini; Jose Venturini; Genesio Venturini; Izabel Venturini, Luzia Venturini e Eugênia Venturini Dal' Col. Deixa cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 11h00 da sala "Jasmin - A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Hermelinda Corrêa de Campos Sanches
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. João Corrêa de Campos e da Sra. Zulmira Corrêa de Campos, era viúva do Sr. Aristides Sanches. Deixa familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Lucia Soares da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Fermino Florencio da Silva e da Sra. Almerita Soares de Souza; deixa o filho: Rodrigo Fabricio, casado com a Sra. Danielle Keine Bonadio. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h30 às 12h30 na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Theresinha Bombo Facco
Faleceu dia 14/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era casada com o Sr. Antonio Facco. Era filha do Sr. Paschoalin Bombo e da Sra. Lucia Maria Arthur, falecidos. Deixa filhas, genro, neto familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/08/2026 as 13:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – 03 Dálias, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Natal Benedito Estevo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Antonio Estevo e da Sra. Amabile Rampaso, era casado com a Sra. Maria de Fatima Sesca Estevo; deixa os filhos: Emerson Luiz Estevo, casado com a Sra.Fabiana Nunes Estevo; Luiz Fernando Estevo, falecido deixando a viúva Sra. Daniela Zen do Amaral Estevo; Luis Henrique Estevo e Daniel Felipe Estevo, casado com a Sra. Isabelle Bianchard. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.