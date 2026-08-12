A programação conta com ações do Núcleo de Bem-Estar Animal de Piracicaba e busca aproximar os animais de pessoas interessadas em oferecer um novo lar. A proposta é incentivar a adoção responsável e orientar os futuros tutores sobre os cuidados necessários com os pets.

Quem está em busca de um novo companheiro de quatro patas poderá conhecer cães disponíveis para adoção durante a Conexão Verde, neste sábado (15), em Piracicaba. O evento será realizado das 10h às 16h, na Estação da Paulista, e também terá vacinação de cães, além de outras atividades gratuitas.

Durante o evento, os cães também poderão receber vacinação, reforçando a importância de manter a saúde dos animais em dia. A ação oferece aos tutores a oportunidade de aproveitar a programação para buscar cuidados preventivos para os pets.

Para quem tem interesse em adotar gatos, a organização orienta que entre em contato pelas redes sociais. Como é mais difícil transportar os felinos até o local do evento, os animais não estarão disponíveis para adoção presencial na Conexão Verde. Os interessados devem acompanhar a página no Instagram e entrar em contato para conhecer as opções de adoção.

Além das ações voltadas aos animais, a programação terá distribuição de mudas, incentivando o cuidado com o meio ambiente, e atividades para as crianças, como desenhos e outras atrações. A participação é gratuita e a programação ocorre das 10h às 16h.

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