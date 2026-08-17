As medidas foram determinadas por meio de resoluções publicadas nesta segunda-feira (17) no Diário Oficial da União (DOU), após decisões tomadas na sexta-feira (14).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, comercialização, distribuição, exportação, propaganda e uso de suplementos alimentares das marcas Newfit e SharkPro.

No caso da Newfit, uma análise realizada pelo Laboratório de Química da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) identificou a presença de sibutramina, fluoxetina e furosemida no produto. Segundo a Anvisa, nenhuma dessas substâncias estava declarada na composição apresentada na embalagem.

O suplemento, de responsabilidade da empresa RBB Top New, informa no rótulo ingredientes como chlorella, spirulina, extrato de cúrcuma, psyllium e crômio. A presença de substâncias não declaradas foi considerada pela agência um indício de adulteração.

Diante da irregularidade, a Anvisa determinou a apreensão e a proibição de todos os lotes do produto. A medida inclui a fabricação, venda, distribuição, exportação, propaganda e uso.