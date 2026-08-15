A vítima do crime registrado na madrugada deste sábado (15) no Jardim Glória foi identificada. Trata-se de Reginaldo Alves Cantuário, de 47 anos. Ele foi encontrado morto dentro de um Volkswagen Voyage prata na Rua Tomé de Souza.
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A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e do SAMU logo nas primeiras horas da manhã. Quando os socorristas chegaram, Reginaldo já estava sem vida.
No local, peritos encontraram diversas cápsulas espalhadas no chão. Tudo indica que ele foi alvejado ainda dentro do veículo.
A Polícia Civil assumiu a investigação e agora trabalha para descobrir quem matou e qual foi a motivação do crime.