A vítima do crime registrado na madrugada deste sábado (15) no Jardim Glória foi identificada. Trata-se de Reginaldo Alves Cantuário, de 47 anos. Ele foi encontrado morto dentro de um Volkswagen Voyage prata na Rua Tomé de Souza.

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A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e do SAMU logo nas primeiras horas da manhã. Quando os socorristas chegaram, Reginaldo já estava sem vida.