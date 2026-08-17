Uma criança de 5 anos conseguiu escapar de uma casa em chamas e pedir socorro aos vizinhos durante a madrugada deste domingo (16), em Engenheiro Coelho (SP). Os irmãos gêmeos da vítima, ambos de 9 anos, também estavam no imóvel e precisaram ser socorridos.
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A responsável pelas três crianças, uma mulher de 31 anos, foi presa em flagrante pelos crimes de abandono de incapaz e lesão corporal. O caso aconteceu por volta das 3h30, em uma residência localizada na Rua José Correia de Oliveira.
Segundo informações da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM). Quando os policiais chegaram ao endereço, equipes do Corpo de Bombeiros já atuavam no combate ao incêndio.
De acordo com relatos de vizinhos, as três crianças teriam sido deixadas sozinhas na residência enquanto a responsável havia saído. Ainda conforme os relatos, situações semelhantes já teriam ocorrido anteriormente.
Crianças foram levadas para hospital em Limeira
Durante o incêndio, a criança de 5 anos conseguiu deixar o imóvel e pedir ajuda aos moradores da região. Os vizinhos acionaram uma ambulância do município, e as três crianças foram retiradas da residência e receberam os primeiros atendimentos.
Após serem estabilizadas, elas foram encaminhadas para um hospital de referência em Limeira (SP).
Uma das crianças sofreu queimaduras em aproximadamente 20% do corpo e precisou passar por cirurgia. As outras duas permaneceram em observação médica devido à inalação de fumaça.
Mulher foi presa em flagrante
Ainda segundo a ocorrência, a responsável retornou à residência por volta das 6h, quando foi informada sobre o incêndio e o atendimento prestado às crianças.
Ela foi detida e encaminhada à Delegacia de Polícia de Plantão de Limeira. Após ouvir as partes e analisar o caso, a autoridade policial formalizou a prisão em flagrante por abandono de incapaz e lesão corporal.
A mulher permaneceu à disposição da Justiça. O Conselho Tutelar também acompanhou a ocorrência e adotou as medidas necessárias para garantir a proteção das crianças.
O caso foi registrado e encaminhado às autoridades competentes para as providências cabíveis. As identidades dos envolvidos são preservadas em respeito em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).