Uma criança de 5 anos conseguiu escapar de uma casa em chamas e pedir socorro aos vizinhos durante a madrugada deste domingo (16), em Engenheiro Coelho (SP). Os irmãos gêmeos da vítima, ambos de 9 anos, também estavam no imóvel e precisaram ser socorridos.

VEJA MAIS :

A responsável pelas três crianças, uma mulher de 31 anos, foi presa em flagrante pelos crimes de abandono de incapaz e lesão corporal. O caso aconteceu por volta das 3h30, em uma residência localizada na Rua José Correia de Oliveira.