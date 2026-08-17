O empresário Ivo Vel Kos, de 48 anos, foi preso em flagrante sob suspeita de agredir a esposa, a dentista Giulia Melo Falcão Vel Kos, de 27 anos, com socos e um taco de beisebol e de ameaçá-la com uma arma de choque. O caso ocorreu na madrugada de sábado (15), em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.
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Após audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, sem prazo determinado. Kos é investigado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica, com aplicação da Lei Maria da Penha.
Segundo o boletim de ocorrência, as agressões teriam começado quando o casal voltava de um jantar, por volta das 23h de sexta-feira (14). A dentista relatou à polícia que o marido teria dado socos em seu rosto e no corpo ainda dentro do carro.
Ela afirmou que conseguiu sair do veículo e correu em busca de ajuda. De acordo com seu depoimento, Kos teria retirado um taco de beisebol do porta-malas e a atingido na mão direita. A mulher teria conseguido pegar o objeto e corrido em direção a policiais militares que estavam nas proximidades.
Ainda segundo o registro policial, o empresário entrou na residência e trancou a porta. Giulia afirmou que ele estava com uma arma de choque e teria ameaçado matá-la caso ela tentasse entrar no imóvel.
Dentista relata agressões há dois anos
Após o episódio, Giulia publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece com ferimentos no rosto e afirma que sofria agressões do marido havia cerca de dois anos.
Nas imagens, ela mostra um dos dedos e diz que teria sido quebrado durante as agressões. “Essa é a situação que o meu marido me deixou. Um dedo quebrado, meu rosto todo deformado. [...] Acabou o silêncio, chega”, declarou.
A dentista contou à polícia que é casada com Kos há aproximadamente dois anos e sete meses e que os dois não têm filhos. Ela classificou o relacionamento como “extremamente turbulento” e afirmou que o marido seria agressivo.
Policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender à ocorrência. Conforme o boletim, os agentes encontraram os dois com lesões aparentes.
Kos apresentava ferimentos na região frontal direita da testa e na orelha direita. Já a dentista tinha lesões em diferentes regiões do rosto. Os dois recusaram atendimento médico inicialmente, mas posteriormente foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de corpo de delito.
A mulher foi levada à 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde prestou depoimento e solicitou uma medida protetiva.
Empresário apresenta outra versão
Em depoimento, Ivo Kos negou ter agredido a mulher dentro do carro e afirmou que foi atacado por ela durante a discussão.
Segundo o empresário, a dentista teria ficado alterada após consumir bebidas alcoólicas e começado a agredi-lo com socos e chutes enquanto os dois voltavam do jantar.
Kos afirmou que parou o veículo para que a mulher descesse. Na versão apresentada por ele, Giulia teria pegado uma pedra e quebrado os vidros dianteiro e traseiro do carro.
Ele também declarou que foi a dentista quem retirou o taco de beisebol do porta-malas e tentou atingi-lo. O empresário afirmou que colocou a mão na frente para se proteger.
Ainda segundo Kos, já dentro da residência, a mulher teria quebrado uma garrafa de bebida alcoólica e tentado novamente agredi-lo.
A defesa do empresário é feita pelo advogado Davi Gebara, que informou que não irá se manifestar neste momento, “em respeito a ambas as famílias”.
Investigação e medida protetiva
A autoridade policial determinou a prisão em flagrante de Kos por suspeita de lesão corporal e ameaça, com aplicação da Lei Maria da Penha. Ele também foi indiciado pelos crimes.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado como lesão corporal, violência doméstica e ameaça na 4ª DDM.
A investigação deverá analisar os depoimentos das partes, os exames de corpo de delito e demais elementos reunidos pela polícia para esclarecer a dinâmica da ocorrência.
Empresário já foi investigado pela CVM
Ivo Kos é conhecido no mercado financeiro e possui mais de duas décadas de atuação no setor. Ao longo da carreira, trabalhou em instituições como J.P. Morgan, UBS e Link Investimentos. Também foi sócio da Link por 11 anos e diretor de operações da Itaim Asset Management entre 2013 e 2018.
Em 2018, participou da criação da Virgo, empresa que atuava nas áreas de securitização, estruturação de operações financeiras e investimentos em startups.
Em 2025, quando ainda era controlador da companhia, Kos passou a ser investigado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por suspeitas relacionadas ao uso irregular de recursos de investidores.
Segundo a acusação, ele teria participado de operações consideradas irregulares e fraudulentas e, conforme apontado pela autarquia, teria agido de má-fé e em benefício próprio. O processo ainda está em andamento.
Ainda em 2025, a Virgo Securitizadora foi adquirida pela Riza Holding e passou a se chamar Riza Sec. Em setembro, Kos anunciou uma pausa na carreira. Em dezembro, informou que havia começado a atuar como investidor privado, com foco nos setores financeiro, de mercado de capitais, valores mobiliários, tecnologia e inteligência artificial.