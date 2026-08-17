O empresário Ivo Vel Kos, de 48 anos, foi preso em flagrante sob suspeita de agredir a esposa, a dentista Giulia Melo Falcão Vel Kos, de 27 anos, com socos e um taco de beisebol e de ameaçá-la com uma arma de choque. O caso ocorreu na madrugada de sábado (15), em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

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Após audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, sem prazo determinado. Kos é investigado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica, com aplicação da Lei Maria da Penha.