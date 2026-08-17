A ginástica rítmica brasileira viveu um momento histórico neste domingo (16), no Campeonato Mundial da modalidade, realizado em Frankfurt, na Alemanha. O Brasil conquistou duas medalhas de ouro inéditas, nas finais da série de cinco bolas e da série mista, com três arcos e duas maças.

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O primeiro título veio na apresentação com cinco bolas. As brasileiras, conhecidas como Leoas, fizeram uma série sem erros e receberam nota 29.450. O resultado superou os 29.250 obtidos no Campeonato Pan-Americano, em junho, no Rio de Janeiro, até então a maior pontuação do mundo na temporada.