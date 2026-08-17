A ginástica rítmica brasileira viveu um momento histórico neste domingo (16), no Campeonato Mundial da modalidade, realizado em Frankfurt, na Alemanha. O Brasil conquistou duas medalhas de ouro inéditas, nas finais da série de cinco bolas e da série mista, com três arcos e duas maças.
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O primeiro título veio na apresentação com cinco bolas. As brasileiras, conhecidas como Leoas, fizeram uma série sem erros e receberam nota 29.450. O resultado superou os 29.250 obtidos no Campeonato Pan-Americano, em junho, no Rio de Janeiro, até então a maior pontuação do mundo na temporada.
Na decisão, o Brasil deixou para trás as duas últimas campeãs olímpicas da modalidade. A China ficou com a medalha de prata, com 28.900 pontos, enquanto a Bulgária conquistou o bronze, com 28.400. Com o resultado, o país se tornou o primeiro das Américas a conquistar o ouro nessa prova em um Campeonato Mundial.
A apresentação brasileira foi acompanhada pela música Feeling Good, de Michael Bublé. A avaliação considerou critérios como grau de dificuldade, execução e composição artística.
Segundo ouro no mesmo dia
Horas depois da primeira conquista, as brasileiras voltaram ao tablado para disputar a final da série mista, formada por três arcos e duas maças. A equipe já havia conquistado a medalha de prata nessa prova no Mundial do ano passado, realizado no Rio de Janeiro.
Ao som de Abracadabra, de Lady Gaga, as Leoas repetiram o desempenho impecável e alcançaram novamente 29.450 pontos, garantindo o segundo ouro brasileiro do dia.
A Espanha, campeã geral no sábado (15), terminou na segunda colocação, com 29.050 pontos. A Bulgária ficou com o bronze, com 28.750.
Equipe brasileira
O conjunto brasileiro é formado pela paulista Nicole Pírcio, a capixaba Sofia Madeira, as paranaenses Julia Kurunczi e Mariana Gonçalves, a amazonense Maria Paula Caminha e a alagoana Maria Eduarda Arakaki, capitã da equipe.
Em cada apresentação, cinco ginastas entram no tablado, enquanto uma permanece como reserva.
As duas medalhas representam um marco para a ginástica rítmica brasileira e consolidam o país entre as principais potências mundiais da modalidade. O desempenho em Frankfurt também reforça a evolução do conjunto brasileiro após a prata conquistada no Mundial do ano passado.