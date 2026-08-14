A comunidade está localizada nas proximidades da Rodovia SP-127, que liga Piracicaba a Anhembi, entre os bairros São Jorge e Nova Suíça. O despejo poderia ocorrer a qualquer momento e vinha causando preocupação entre os moradores.

Mais de 150 famílias da comunidade Castro Neves, em Piracicaba, não serão despejadas da área onde vivem há cerca de 15 anos. A informação foi comunicada aos moradores pela Prefeitura de Piracicaba nesta sexta-feira (14), após um acordo firmado no Ministério Público que garantirá a permanência das famílias no local, pertencente ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Para a deputada estadual Professora Bebel (PT), a mobilização das famílias e a pressão feita junto ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e à Prefeitura de Piracicaba foram fundamentais para evitar a retirada dos moradores.

A parlamentar acompanha a situação da comunidade há meses. Diante da possibilidade de despejo, Bebel encaminhou, em 20 de julho, um ofício ao governador Tarcísio de Freitas solicitando que o Governo do Estado adotasse medidas para solucionar o conflito de forma pacífica.

No documento, a deputada argumentou que o caso não deveria ser tratado apenas como uma disputa pela posse da área, mas como um conflito fundiário que exige a atuação do poder público. Como o terreno pertence ao DER, órgão estadual, Bebel defendeu uma ação coordenada entre o Governo de São Paulo, a Prefeitura de Piracicaba e outros órgãos responsáveis. “Não se trata apenas de uma controvérsia possessória, mas de conflito fundiário complexo que exige atuação coordenada do Estado de São Paulo para construção de solução habitacional digna”, escreveu a deputada no ofício.