Uma estudante de direito de 22 anos, que mantinha nas redes sociais conteúdos com orientações para evitar fraudes virtuais, foi presa preventivamente pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) sob suspeita de integrar um esquema de estelionato eletrônico.

A prisão ocorreu nesta sexta-feira (14), durante a Operação Reflexo, conduzida pela 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural). De acordo com as investigações, a jovem e o companheiro vendiam celulares pela internet que, na realidade, não existiam.

A suspeita, identificada como Micaelli Araújo, cursa o 7º semestre de direito e também trabalhava como estagiária em um escritório de advocacia. Nas redes sociais, ela publicava vídeos com supostas orientações para consumidores se protegerem de golpes e até ensinava maneiras de recuperar contas bancárias bloqueadas por suspeitas de fraude.