Um procedimento veterinário com uso de pele de tilápia foi realizado pela primeira vez no Brasil em um grande felino. A técnica foi aplicada pelo veterinário de Piracicaba Dr. Giuliano do Amaral Setem na tigresa Kalandugui, de 160 quilos, que vive na Fundação Kirongozi, em Garça, no interior de São Paulo.

Kalandugui apresentava lesões crônicas e ulceradas nas orelhas. Segundo o veterinário, o problema estava relacionado ao comportamento do animal, que é dócil e costumava se aproximar das grades do recinto e esfregar a cabeça no alambrado. O contato frequente provocava ferimentos que não cicatrizavam e que se agravavam principalmente durante os períodos mais quentes do ano.

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Uso da pele de tilápia