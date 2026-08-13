A Festa do Peão de Piracicaba continua nesta sexta-feira (14) e sábado (15) com quatro atrações musicais. O destaque do fim de semana é Gusttavo Lima, que se apresenta no sábado, ao lado de Elis Justi. Na sexta, os shows ficam por conta de Nattan, conhecido como Natanzinho Lima, e Vini Drumond. Os assinantes do Clube JP têm 50% de desconto no ingresso da Pista para acompanhar a programação da Festa do Peão de Piracicaba. Os ingressos são vendidos pela plataforma Tycket.
A festa começou na terça-feira (11) com uma celebração religiosa que reuniu cerca de 50 mil pessoas e teve a participação do Frei Gilson. O momento foi apresentado por Dom Devair, bispo da Diocese de Piracicaba, e marcou a abertura do evento, que segue com atrações musicais e atividades de rodeio ao longo dos próximos dias.
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Nesta sexta-feira (14), além dos shows, o público poderá acompanhar as competições tradicionais do rodeio. A programação inclui montarias em touros e cavalos, provas de três tambores e Team Penning, realizadas pela Copa Rozeta.
Já no sábado (15), Gusttavo Lima e Elis Justi encerram a programação do fim de semana. A agenda da Festa do Peão, no entanto, continua na semana seguinte, com novos shows na sexta-feira (21), quando se apresentam Ícaro & Gilmar e Pedro Sampaio.
O encerramento acontece no sábado (22), com apresentações de Fiduma & Jeca, Bruno & Marrone e Dennis DJ. Com isso, a programação musical se estende por mais um fim de semana, acompanhada pelas atividades tradicionais do rodeio.
Para receber o público durante os dias de evento, a Festa do Peão ocupa uma área de aproximadamente 70 mil metros quadrados na região da Unileste. O espaço conta com praça de alimentação, estacionamento, arquibancadas e diferentes setores, como Pista, Arena Vip, Front Stage e camarotes.
A estrutura também inclui recursos de acessibilidade. Durante os shows, haverá tradução simultânea em Libras nos telões instalados nas laterais do palco, permitindo que pessoas surdas acompanhem as apresentações. Para reforçar a segurança, o evento contará com equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, segurança privada e brigadistas, além de câmeras de monitoramento.