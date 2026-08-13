A Festa do Peão de Piracicaba continua nesta sexta-feira (14) e sábado (15) com quatro atrações musicais. O destaque do fim de semana é Gusttavo Lima, que se apresenta no sábado, ao lado de Elis Justi. Na sexta, os shows ficam por conta de Nattan, conhecido como Natanzinho Lima, e Vini Drumond. Os assinantes do Clube JP têm 50% de desconto no ingresso da Pista para acompanhar a programação da Festa do Peão de Piracicaba. Os ingressos são vendidos pela plataforma Tycket.

A festa começou na terça-feira (11) com uma celebração religiosa que reuniu cerca de 50 mil pessoas e teve a participação do Frei Gilson. O momento foi apresentado por Dom Devair, bispo da Diocese de Piracicaba, e marcou a abertura do evento, que segue com atrações musicais e atividades de rodeio ao longo dos próximos dias.

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