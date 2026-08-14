Moradores do bairro Santa Terezinha, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da Praça Alfredo Delfino de Moraes. Segundo os relatos, o local apresenta acúmulo de lixo e trechos das calçadas estão quebrados.
De acordo com os moradores, a situação permanece há meses e tem dificultado a utilização da praça, principalmente por pessoas que costumam frequentar o espaço para caminhar, circular pelo bairro ou utilizar a área de convivência.
Os moradores também relatam que o lixo permanece acumulado em diferentes pontos da praça. A situação, segundo eles, prejudica a utilização do espaço público e gera a necessidade de limpeza periódica.
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Outro problema apontado é a condição das calçadas. Há trechos com partes quebradas, o que dificulta a circulação de pedestres e exige atenção de quem passa pelo local. Os moradores pedem que sejam realizados reparos nos pontos danificados.
Segundo os relatos encaminhados à reportagem, os problemas não são recentes e vêm sendo observados pela comunidade há meses. Os moradores afirmam que já aguardam medidas para a manutenção do espaço.
A Praça Alfredo Delfino de Moraes é utilizada pelos moradores da região e integra os espaços públicos do bairro Santa Terezinha. A comunidade solicita que sejam realizadas ações de limpeza e manutenção, incluindo a retirada dos resíduos e o reparo das calçadas.
O que diz a Prefeitura
A reportagem procurou a Prefeitura de Piracicaba para saber se há previsão de limpeza, manutenção e reparo das calçadas da praça, além de questionar se existe algum cronograma para os serviços, e aguarda posicionamento. Em nota, a Prefeitura disse: " A Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos informa que encaminhou a demanda aos setores de Cata cacareco, varrição e coleta de galhos para realizar a limpeza o mais breve possível. Quanto à calçada, o serviço será programado para resolução em até 15 dias."