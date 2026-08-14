Moradores do bairro Santa Terezinha, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da Praça Alfredo Delfino de Moraes. Segundo os relatos, o local apresenta acúmulo de lixo e trechos das calçadas estão quebrados.

De acordo com os moradores, a situação permanece há meses e tem dificultado a utilização da praça, principalmente por pessoas que costumam frequentar o espaço para caminhar, circular pelo bairro ou utilizar a área de convivência.