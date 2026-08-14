A vitamina D desempenha funções importantes no organismo, principalmente na manutenção da saúde dos ossos e músculos. Quando seus níveis ficam abaixo do adequado, o corpo pode apresentar diferentes sinais, que muitas vezes são confundidos com cansaço ou outros problemas de saúde.

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Entre os sintomas associados à deficiência estão fadiga, fraqueza muscular e dores musculares ou ósseas. Em casos mais prolongados e graves, a falta do nutriente pode comprometer a mineralização dos ossos, aumentando o risco de osteomalácia em adultos e de raquitismo em crianças.