A vitamina D desempenha funções importantes no organismo, principalmente na manutenção da saúde dos ossos e músculos. Quando seus níveis ficam abaixo do adequado, o corpo pode apresentar diferentes sinais, que muitas vezes são confundidos com cansaço ou outros problemas de saúde.
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Entre os sintomas associados à deficiência estão fadiga, fraqueza muscular e dores musculares ou ósseas. Em casos mais prolongados e graves, a falta do nutriente pode comprometer a mineralização dos ossos, aumentando o risco de osteomalácia em adultos e de raquitismo em crianças.
A vitamina D ajuda o organismo a absorver cálcio e fósforo, minerais fundamentais para a formação e a manutenção dos ossos. Por isso, níveis inadequados podem contribuir também para a perda de massa óssea e, dependendo do quadro, aumentar a possibilidade de fraturas.
Cansaço nem sempre é apenas falta de descanso
Um dos desafios é que os sintomas da deficiência de vitamina D podem ser pouco específicos. Cansaço, indisposição e fraqueza, por exemplo, podem estar relacionados a diversas condições.
Por esse motivo, não é recomendado concluir que esses sintomas sejam causados pela falta de vitamina D sem avaliação profissional. A confirmação da deficiência é feita por meio de exame de sangue que mede a concentração de 25-hidroxivitamina D, também chamada de 25(OH)D.
Quem pode apresentar maior risco?
A deficiência pode ser mais frequente em pessoas que têm pouca exposição à luz solar, já que a pele produz vitamina D quando exposta à radiação ultravioleta B. Idosos, pessoas com obesidade e indivíduos com determinadas doenças que prejudicam a absorção intestinal também podem apresentar maior risco.
A alimentação fornece vitamina D em alguns alimentos, como peixes gordurosos e gema de ovo, além de produtos que podem ser fortificados com o nutriente. Entretanto, somente a alimentação pode não ser suficiente para corrigir uma deficiência já estabelecida.
Suplementação exige orientação
A reposição de vitamina D pode ser necessária em determinadas situações, mas a dose deve levar em consideração os níveis encontrados nos exames e as características de cada pessoa.
O uso indiscriminado de suplementos também pode ser prejudicial. Doses excessivas de vitamina D podem elevar demasiadamente a quantidade de cálcio no sangue e provocar problemas de saúde.
Por isso, especialistas recomendam que a suplementação seja feita com orientação de um profissional de saúde, principalmente quando o objetivo é tratar uma deficiência identificada em exames.
Prevenção envolve hábitos saudáveis
A manutenção de níveis adequados de vitamina D faz parte de um conjunto de cuidados com a saúde. Alimentação equilibrada, atividade física e exposição solar de forma segura podem contribuir para a saúde óssea.
No entanto, sintomas como cansaço persistente, dores ou fraqueza muscular não devem ser automaticamente atribuídos à deficiência de vitamina D. Uma avaliação médica pode identificar a verdadeira causa e indicar, quando necessário, a realização de exames.
Atenção
Valores de referência para vitamina D podem variar conforme o laboratório e a situação clínica. A interpretação do resultado deve ser feita em conjunto com um profissional de saúde.