Um adolescente de 17 anos é acusado de matar a mãe, de 45, e o irmão, de 14, dentro da casa onde a família vivia em Acton, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Segundo a promotoria, o jovem havia utilizado uma ferramenta de inteligência artificial para pesquisar e criar histórias relacionadas a assassinatos antes das mortes.

O caso veio à tona na noite de terça-feira (11), quando os policiais foram chamados à residência após o pai do adolescente informar que não conseguia entrar em contato com a esposa. Um professor particular também havia tentado acessar a casa, mas não conseguiu.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

IA já fazia parte do comportamento investigado