Um adolescente de 17 anos é acusado de matar a mãe, de 45, e o irmão, de 14, dentro da casa onde a família vivia em Acton, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Segundo a promotoria, o jovem havia utilizado uma ferramenta de inteligência artificial para pesquisar e criar histórias relacionadas a assassinatos antes das mortes.
O caso veio à tona na noite de terça-feira (11), quando os policiais foram chamados à residência após o pai do adolescente informar que não conseguia entrar em contato com a esposa. Um professor particular também havia tentado acessar a casa, mas não conseguiu.
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IA já fazia parte do comportamento investigado
De acordo com a promotora do Condado de Middlesex, Marian Ryan, o adolescente apresentava sinais considerados preocupantes antes do crime. Entre eles estava o uso do ChatGPT para produzir narrativas fictícias e violentas que envolviam integrantes da própria família.
As autoridades afirmam que o conteúdo criado pelo jovem tinha inspiração em histórias de ficção sombria. A investigação, porém, ainda precisa estabelecer como essas interações digitais se relacionam com o crime e quais foram as circunstâncias que levaram às mortes.
O adolescente era aluno da Acton-Boxborough Regional High School. O histórico de utilização da inteligência artificial passou a fazer parte das informações analisadas pelos investigadores, em um caso que também levanta questionamentos sobre os limites e os possíveis usos de ferramentas de IA.
Mãe e filho foram encontrados dentro da casa
Durante a ocorrência, os policiais encontraram o irmão de 14 anos morto no andar térreo da residência. A mãe, de 45 anos, estava no porão. A polícia não divulgou, até o momento, detalhes sobre como os dois morreram.
O pai relatou aos investigadores que havia conversado com a esposa pela última vez naquela manhã, antes de sair para trabalhar. O filho mais novo, por sua vez, havia sido visto pela última vez por volta do meio-dia.
O adolescente foi apreendido e deverá responder pelo caso na Justiça como adulto. A investigação continua para esclarecer a dinâmica do crime e reunir as demais evidências relacionadas às mortes.