Uma investigação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Militar terminou com a prisão de dois advogados e um corretor de imóveis, suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em fraudes imobiliárias,nesta quinta-feira (13) em Campinas, a 68 km de Piracicaba.
LEIA MAIS
A ação, batizada de Operação Dominus, cumpriu três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão, expedidos pela Justiça de Piracicaba.
Segundo o Gaeco de Piracicaba, o grupo teria encontrado uma maneira de transformar fraude em “negócio aparentemente legal”. Pessoas em situação de vulnerabilidade eram recrutadas e utilizadas como “laranjas”. Elas assinavam documentos e apareciam em processos judiciais sem, segundo a investigação, compreender o que estava sendo feito.
De acordo com as investigações, o corretor seria responsável por identificar propriedades que poderiam ser alvo do esquema e também por recrutar os supostos laranjas.
Na sequência, os advogados ingressavam com ações judiciais, incluindo processos de usucapião e despejo, utilizando os nomes dessas pessoas para tentar criar uma aparência de legitimidade e, posteriormente, facilitar a transferência dos imóveis.
Mas o esquema, segundo a investigação, ia muito além dos processos.
Cadastros públicos e contas de água e energia teriam sido alterados para reforçar a falsa ocupação dos imóveis. Os verdadeiros proprietários também teriam sido ameaçados para que não reagissem.
Há ainda suspeita de que testemunhas tenham recebido vantagens financeiras para sustentar versões falsas perante a Justiça.
Durante as buscas, policiais apreenderam documentos, celulares e computadores nas residências e no endereço profissional dos investigados.
Agora, o material será analisado e pode revelar novas vítimas, imóveis envolvidos e até outros integrantes do grupo.
Os presos foram encaminhados para a 2ª Delegacia Seccional de Campinas.