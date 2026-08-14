A presença de capivaras no Parque da Rua do Porto, em Piracicaba, exige atenção da população, principalmente em relação ao risco de febre maculosa. Segundo Carlos Perez, pesquisador e integrante da Comissão de Combate à Febre Maculosa do campus da USP em Piracicaba (Esalq), o risco está relacionado à interação entre as capivaras, o carrapato-estrela e a bactéria Rickettsia rickettsii, causadora da doença.

Para o pesquisador, a presença das capivaras, por si só, está inserida em uma dinâmica epidemiológica que pode favorecer a transmissão da febre maculosa. O carrapato-estrela pode se infectar ao parasitar animais contaminados e, posteriormente, transmitir a bactéria ao picar seres humanos.

Como funciona o ciclo da febre maculosa

De acordo com Perez, a capivara pode atuar como hospedeiro amplificador da bactéria. Quando um animal é picado por um carrapato-estrela infectado, a bactéria se multiplica em seu organismo e pode ser adquirida por outros carrapatos durante a alimentação.