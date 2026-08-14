14 de agosto de 2026
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BANDA CHÃO DE TACO

Banda de Piracicaba faz show lotado em festival de São Paulo

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução/Redes Sociais @achaodetaco
A banda piracicabana Chão de Taco levou seu som autoral para um dos palcos da primeira edição da SPIM, em São Paulo.
A banda piracicabana Chão de Taco levou seu som autoral para um dos palcos da primeira edição da SPIM, em São Paulo.

Quem acompanha a cena musical de Piracicaba já deve ter ouvido falar da Chão de Taco. Formada na cidade em 2019, a banda vem crescendo, conquistando público e levando o nome do município para outros palcos. Nesta quinta-feira (12), o grupo deu mais um passo nessa trajetória ao se apresentar na primeira edição da São Paulo Independent Music (SPIM), em São Paulo, em uma noite de casa cheia.

A apresentação colocou os piracicabanos no meio de uma programação que reúne mais de 20 artistas e bandas da cena independente brasileira. O festival ocupa dez casas de shows da capital até domingo (16) e tem entre os nomes escalados artistas como Boogarins, Terno Rei, Menores Atos, Sugar Kane e Garage Fuzz. Para a Chão de Taco, tocar na SPIM é também um reflexo do caminho que a banda vem construindo desde que surgiu em Piracicaba. Hoje, o grupo é formado por Julia, Ricardo, Will e Diogo Jamal e aposta em uma mistura de rock alternativo, indie, emo e shoegaze.

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As músicas falam de sentimentos que muita gente conhece bem: relacionamentos, mudanças, inseguranças, experiências do dia a dia e o processo de crescer e amadurecer. É justamente nessa combinação de vulnerabilidade e guitarras carregadas de atmosfera que a banda encontrou sua identidade. E o público vem respondendo. A Chão de Taco já ultrapassa os 40 mil ouvintes mensais no Spotify e segue ampliando sua presença nas plataformas digitais. Nos últimos anos, a banda também colocou o pé na estrada e passou por cidades como Campinas, Sorocaba, São Paulo e Rio de Janeiro.

No currículo, ainda estão shows ao lado de nomes importantes da música independente, como Boogarins, Terno Rei, Raca e a banda norte-americana Tiny Moving Parts. O grupo também já passou por casas conhecidas da cena underground, como Hangar 110, Casa Rockambole e Bar Alto. A apresentação na SPIM chega em uma hora especialmente boa para a banda. A Chão de Taco prepara um novo EP para 2026, dando continuidade à sonoridade que vem construindo ao longo dos últimos anos. O primeiro gostinho desse novo trabalho já chegou com o single "Da Próxima Vez".

De Piracicaba para a cena nacional

A SPIM nasceu justamente com a ideia de aproximar artistas, público e profissionais que fazem a música independente acontecer. Até domingo, a programação passa por dez espaços de São Paulo, entre eles Bar Alto, Casa Rockambole, Hangar 110, Casa Natura Musical e Cine Joia.

Além dos shows, o festival também promove uma conferência gratuita nos dias 15 e 16 de agosto, na Casa Rockambole. Os ingressos já estão esgotados. A programação reúne cerca de 40 convidados em dez painéis sobre temas como direitos autorais, circulação de artistas, selos independentes, festivais, jornalismo musical e os desafios para construir uma carreira sustentável.

Para a Chão de Taco, estar nessa programação é mais do que fazer um show em São Paulo: é mostrar que a música autoral produzida em Piracicaba também tem espaço, público e vontade de ir cada vez mais longe.

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