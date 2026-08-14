Quem acompanha a cena musical de Piracicaba já deve ter ouvido falar da Chão de Taco. Formada na cidade em 2019, a banda vem crescendo, conquistando público e levando o nome do município para outros palcos. Nesta quinta-feira (12), o grupo deu mais um passo nessa trajetória ao se apresentar na primeira edição da São Paulo Independent Music (SPIM), em São Paulo, em uma noite de casa cheia.

A apresentação colocou os piracicabanos no meio de uma programação que reúne mais de 20 artistas e bandas da cena independente brasileira. O festival ocupa dez casas de shows da capital até domingo (16) e tem entre os nomes escalados artistas como Boogarins, Terno Rei, Menores Atos, Sugar Kane e Garage Fuzz. Para a Chão de Taco, tocar na SPIM é também um reflexo do caminho que a banda vem construindo desde que surgiu em Piracicaba. Hoje, o grupo é formado por Julia, Ricardo, Will e Diogo Jamal e aposta em uma mistura de rock alternativo, indie, emo e shoegaze.