Um homem foi atingido por uma descarga elétrica e caiu do telhado de um estabelecimento comercial na localidade de Curralinho dos Patos, na zona rural de Jaguaruana, no interior do Ceará. O acidente aconteceu na segunda-feira (10) e foi registrado por uma câmera de segurança.
A vítima realizava um serviço sobre a cobertura quando a vara que utilizava se aproximou da fiação instalada no poste de energia. O contato provocou a descarga e fez com que o homem perdesse o equilíbrio e despencasse do telhado.
Após o acidente, equipes de atendimento médico foram acionadas. O homem recebeu os primeiros cuidados e foi encaminhado inicialmente ao Hospital Municipal de Jaguaruana.
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Vítima foi levada para hospital da região
Segundo informações do Samu Ceará, o paciente estava consciente durante a transferência e foi levado para o Hospital Regional Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte. Não foram divulgados detalhes sobre a gravidade dos ferimentos provocados pela descarga e pela queda.
A ocorrência também acabou envolvendo um segundo homem que estava no local no momento do acidente. Ao perceber que o amigo havia sofrido o choque, ele tentou ajudá-lo e pulou do telhado.
A queda também deixou esse segundo homem ferido nos membros inferiores. Até a publicação desta matéria, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.
O episódio reforça o risco de realizar trabalhos próximos à rede elétrica, especialmente com objetos compridos que podem alcançar ou se aproximar dos fios. Em situações desse tipo, a distância em relação à fiação é fundamental para evitar acidentes que podem atingir não apenas quem executa o serviço, mas também pessoas que tentam prestar socorro.