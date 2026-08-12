Um homem foi atingido por uma descarga elétrica e caiu do telhado de um estabelecimento comercial na localidade de Curralinho dos Patos, na zona rural de Jaguaruana, no interior do Ceará. O acidente aconteceu na segunda-feira (10) e foi registrado por uma câmera de segurança.

A vítima realizava um serviço sobre a cobertura quando a vara que utilizava se aproximou da fiação instalada no poste de energia. O contato provocou a descarga e fez com que o homem perdesse o equilíbrio e despencasse do telhado.

Após o acidente, equipes de atendimento médico foram acionadas. O homem recebeu os primeiros cuidados e foi encaminhado inicialmente ao Hospital Municipal de Jaguaruana.