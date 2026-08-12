Uma adolescente de 15 anos foi encontrada ferida em uma área de mata localizada entre os bairros Santa Fé 1 e Santa Fé 2, em Piracicaba, na madrugada deste domingo (9). O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

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Segundo informações apuradas, a adolescente teria participado de festividades antes de ser levada para uma região de mata. Ela foi encontrada por pessoas que estavam nas proximidades e recebeu atendimento de emergência, sendo encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba.