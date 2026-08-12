12 de agosto de 2026
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DRAMA

Adolescente é achada com graves ferimentos em mata de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A adolescente estava com um ferimento profundo no pescoço.
A adolescente estava com um ferimento profundo no pescoço.

Uma adolescente de 15 anos foi encontrada ferida em uma área de mata localizada entre os bairros Santa Fé 1 e Santa Fé 2, em Piracicaba, na madrugada deste domingo (9). O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

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Segundo informações apuradas, a adolescente teria participado de festividades antes de ser levada para uma região de mata. Ela foi encontrada por pessoas que estavam nas proximidades e recebeu atendimento de emergência, sendo encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba.

A vítima deu entrada no hospital com um ferimento profundo na região do pescoço, provocado por uma garrafa quebrada, além de outras lesões que levantaram a suspeita de violência sexual.

Durante a madrugada, o delegado de plantão da DDM entrou em contato com a Central de Operações da Guarda Civil Municipal para verificar se alguma equipe havia sido acionada para uma ocorrência envolvendo possível estupro de vulnerável. Após consulta aos registros, a GCM informou que nenhuma de suas viaturas havia atendido inicialmente o caso.

O delegado também teria informado que manteve contato com a Polícia Militar.

Posteriormente, a Guarda Civil Municipal foi acionada para apoiar os investigadores da Polícia Civil. As equipes estiveram no local onde a adolescente teria sido encontrada em busca de informações e possíveis vestígios que possam contribuir para esclarecer o caso.

A investigação segue sob sigilo. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade ou localização de um possível suspeito.

A adolescente permanece internada. O caso segue sendo apurado pela Polícia Civil.

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