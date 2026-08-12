O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve a condenação da Raia Drogasil ao pagamento de R$ 10 milhões por danos morais coletivos em processo relacionado à exigência do CPF de clientes para a concessão de descontos. A decisão também preserva a proibição de condicionar benefícios à apresentação do documento.

A decisão foi tomada pelo juiz Douglas de Melo Martins e publicada na quinta-feira (6). Ao analisar os recursos apresentados pela empresa, o magistrado concluiu que não havia omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgamento anterior.

Segundo o juiz, os embargos de declaração apresentados pela empresa não poderiam ser utilizados para reavaliar o mérito da decisão nem para reexaminar provas que já haviam sido analisadas no processo. Para ele, uma eventual tentativa de modificar o resultado deve ocorrer por meio do recurso judicial adequado.

Entenda a condenação