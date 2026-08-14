A Defesa Civil do Estado de São Paulo colocou em alerta vermelho os municípios das regiões Norte, Noroeste e Oeste devido a uma forte onda de calor que atinge o estado. O aviso é válido entre esta quinta-feira (13) e a próxima quarta-feira (19), período em que uma massa de ar quente e seco deve provocar temperaturas muito acima da média para o mês de agosto.

VEJA MAIS :

Nas regiões de Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, os termômetros podem registrar temperaturas até 7°C acima da média climatológica, chegando a aproximadamente 40°C nos períodos mais quentes do dia.