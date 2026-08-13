Mais dois morcegos testaram positivo para raiva em Piracicaba, elevando para cinco o número de animais infectados identificados na cidade em 2026. Os novos casos foram registrados nos bairros Chácara Espéria, na região oeste, e Campestre, na região leste. Os animais pertencem às espécies Nyctinomops laticaudatus e Eptesicus furinalis, ambas de hábito insetívoro. Antes dos novos registros, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) já havia identificado morcegos positivos nos bairros São Dimas, com dois casos, e São Jorge, com um.
Em todo o ano de 2025, Piracicaba registrou sete morcegos com resultado positivo para raiva. Os animais foram encontrados em Santa Teresinha, Vila Prudente, Centro, Nova América, Água Branca e Jardim Monumento. Em todos os casos, eram morcegos insetívoros e não houve registro de raiva em cães ou gatos. A orientação do CCZ é para que a população não toque, manipule ou tente capturar um morcego, mesmo que o animal esteja morto. Morcegos encontrados caídos, com dificuldade para voar ou apresentando comportamento incomum devem ser considerados suspeitos.
VEJA MAIS:
- Jovem mata mãe e irmão após pesquisar sobre assassinatos na IA
- Festa do Peão de Piracicaba continua neste fim de semana
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Quando um morcego estiver em uma área da residência, se for possível fazer isso sem contato direto, o local pode ser isolado com um balde, caixa ou outro recipiente até a chegada da equipe do CCZ, responsável pelo recolhimento seguro do animal. A população também deve manter a vacinação antirrábica de cães e gatos em dia. A imunização é anual, gratuita e está disponível durante todo o ano no Centro de Controle de Zoonoses.
A raiva é uma doença viral grave que pode atingir mamíferos, incluindo seres humanos, e apresenta alta letalidade. Por isso, evitar o contato com animais suspeitos e manter os animais domésticos imunizados são medidas importantes para reduzir os riscos. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato pelo telefone 156 ou diretamente com o CCZ, pelo número (19) 3427-3008. O serviço fica na rua Dionísio Dal Picolo, nº 21, no bairro Jupiá, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 12h.