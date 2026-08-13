Mais dois morcegos testaram positivo para raiva em Piracicaba, elevando para cinco o número de animais infectados identificados na cidade em 2026. Os novos casos foram registrados nos bairros Chácara Espéria, na região oeste, e Campestre, na região leste. Os animais pertencem às espécies Nyctinomops laticaudatus e Eptesicus furinalis, ambas de hábito insetívoro. Antes dos novos registros, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) já havia identificado morcegos positivos nos bairros São Dimas, com dois casos, e São Jorge, com um.

Em todo o ano de 2025, Piracicaba registrou sete morcegos com resultado positivo para raiva. Os animais foram encontrados em Santa Teresinha, Vila Prudente, Centro, Nova América, Água Branca e Jardim Monumento. Em todos os casos, eram morcegos insetívoros e não houve registro de raiva em cães ou gatos. A orientação do CCZ é para que a população não toque, manipule ou tente capturar um morcego, mesmo que o animal esteja morto. Morcegos encontrados caídos, com dificuldade para voar ou apresentando comportamento incomum devem ser considerados suspeitos.

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