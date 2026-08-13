Quinta-feira: A programação do Sesc começa com a palestra Cuidando e incluindo a pessoa neurodivergente, com Marina Bonadio, das 8h30 às 12h, no Teatro. A atividade é gratuita, para maiores de 18 anos, e não exige retirada de ingressos. No mesmo dia, o KOFF apresenta sessões de curtas às 15h, 17h40 e 19h40. As exibições são gratuitas, com classificações de 16, 14 e 12 anos, respectivamente, e exigem retirada de ingressos uma hora antes.

Sexta-feira: O KOFF continua na sexta (14), com sessões de curtas às 18h e às 20h, no Teatro. As exibições são gratuitas e os ingressos devem ser retirados uma hora antes. No Espaço de Tecnologias e Artes, das 18h30 às 21h30, acontece a oficina Tramas e Texturas: Introdução ao Crochê, com Daniela Bontempi. Gratuita e indicada para maiores de 14 anos, a atividade terá senhas distribuídas no local 30 minutos antes.

Sábado: No sábado (15), o Festival de Cinema Coreano apresenta sessões de curtas às 13h e às 15h, no Teatro, com entrada gratuita e retirada de ingressos uma hora antes. Para crianças e famílias, a vivência Brincar entre Tecidos e Cabanas: Territórios do Imaginar acontece às 10h30 e 11h30, na Praça. Também estão previstas a oficina Gravuras de artista, às 14h, e o bate-papo Expressa aí!, às 14h30, na Sala do Curumim. Às 16h, o Grupo êBA! apresenta Bumba Meu Boi em Libras, na Praça. As atividades são gratuitas. No Espaço de Tecnologias e Artes, começa ainda o curso Entre Afetos e Criações, que segue aos sábados até 5 de setembro, das 14h às 17h. A inscrição custa R$ 20, R$ 10 ou R$ 6, conforme a categoria.