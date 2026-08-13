A programação cultural de Piracicaba neste fim de semana reúne atrações para diferentes públicos, com destaque para os shows da Festa do Peão, que terá Gusttavo Lima entre as atrações, e para o espetáculo Da Terra ao Céu: Histórias que Caminham, com o escritor e contador de histórias Evair Sousa, no Sesc. A agenda também inclui cinema, música, teatro, oficinas, atividades esportivas e opções gratuitas em Piracicaba e região.
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Festa do Peão continua com shows nesta sexta e sábado
A Festa do Peão de Piracicaba continua nesta sexta-feira (14) e sábado (15) com quatro atrações musicais. Na sexta, os shows ficam por conta de Nattan, conhecido como Natanzinho Lima, e Vini Drumond. Já no sábado, Gusttavo Lima se apresenta ao lado de Elis Justi. Os ingressos são vendidos pela plataforma Tycket, e assinantes do Clube JP têm 50% de desconto no ingresso da Pista.
Além dos shows, o público poderá acompanhar as competições tradicionais do rodeio, com montarias em touros e cavalos, provas de três tambores e Team Penning, realizadas pela Copa Rozeta. A festa ocupa uma área de aproximadamente 70 mil metros quadrados na região da Unileste, com praça de alimentação, estacionamento, arquibancadas e diferentes setores. Durante os shows, haverá tradução simultânea em Libras nos telões laterais do palco.
Igreja Nossa Senhora da Assunção celebra 100 anos neste domingo
A Igreja Nossa Senhora da Assunção, em Piracicaba, completa 100 anos do atual edifício neste domingo (16). Para marcar a data, será realizada uma missa solene às 10h, com a presença do arcebispo metropolitano de São José do Rio Preto, Dom Antônio Emídio Vilar, e apresentação de coro sacro pela Camerata Paulista.
A história do local, porém, começou ainda no século XIX e está ligada à trajetória de Miguel Arcanjo Benício Dutra, o Miguelzinho Dutra, que participou da criação da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte e da construção do primeiro templo. O atual edifício foi concluído em 15 de agosto de 1926 e, desde então, passou por diferentes momentos da história de Piracicaba, mantendo a ligação com a religião e a educação.
Festival de Cinema Coreano começa nesta quinta
Piracicaba recebe a partir desta quinta-feira (13) a 4ª edição do KOFF – Korean Film Festival. Até domingo (16), serão realizadas sessões gratuitas com 60 produções sul-coreanas, entre 48 curtas e 12 longas. As exibições acontecem no Teatro do Engenho Central e no Sesc Piracicaba, que recebe os curtas da Mostra Competitiva.
A abertura será às 18h, no Teatro do Engenho Central, com The King's Warden, dirigido por Jang Hang-jun. Outro destaque é No Other Choice, de Park Chan-wook, escolhido pela Coreia do Sul para a pré-seleção ao Oscar deste ano. Para as sessões no Teatro, os ingressos podem ser reservados pela Sympla, conforme disponibilidade. No Sesc, é necessário retirar o ingresso na bilheteria uma hora antes de cada sessão.
Biblioteca homenageia Carmen Miranda com apresentação musical
A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto recebe nesta quinta-feira (13), às 20h, a apresentação A história cantada de Carmen Miranda. As Meninas Cantoras, da Escola Vocal, acompanhadas por Felippe Yunai, apresentam um repertório com canções eternizadas pela artista, como Alô, Alô, Mamãe Eu Quero e Taí.
A apresentação tem regência e direção de Márcia Graner e contará ainda com texto escrito e apresentado pelo ator Leandro Barbosa. No domingo (16), às 14h, a Cineteca da biblioteca exibe Sai da Frente, clássico de 1952 que marcou a estreia de Mazzaropi no cinema. As duas atividades são gratuitas. A Biblioteca fica na Rua Saldanha Marinho, 333, no Centro.
Programação dos 259 anos reúne cultura, esporte e meio ambiente
A programação comemorativa pelos 259 anos de Piracicaba também movimenta a cidade durante o fim de semana. No sábado (15), das 10h às 16h, a Estação da Paulista recebe o Conexão Verde – Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Educação Ambiental, com atividades voltadas à conscientização e ao cuidado com o meio ambiente e os animais.
O esporte também faz parte da agenda. No sábado, o Miniginásio José de Oliveira Garcia Neto recebe a etapa paulista de Basquete em Cadeiras de Rodas, das 7h às 18h. No domingo (16), o Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas recebe o Campeonato de Jiu-Jitsu BJJ Talent, também das 7h às 18h. Ainda no domingo, das 10h às 12h, o Garage Bomb se apresenta próximo à passarela Pênsil, dentro da programação do Bem-Vindo ao Engenho.
Sesc Piracicaba reúne cinema, oficinas e atrações para famílias
Quinta-feira: A programação do Sesc começa com a palestra Cuidando e incluindo a pessoa neurodivergente, com Marina Bonadio, das 8h30 às 12h, no Teatro. A atividade é gratuita, para maiores de 18 anos, e não exige retirada de ingressos. No mesmo dia, o KOFF apresenta sessões de curtas às 15h, 17h40 e 19h40. As exibições são gratuitas, com classificações de 16, 14 e 12 anos, respectivamente, e exigem retirada de ingressos uma hora antes.
Sexta-feira: O KOFF continua na sexta (14), com sessões de curtas às 18h e às 20h, no Teatro. As exibições são gratuitas e os ingressos devem ser retirados uma hora antes. No Espaço de Tecnologias e Artes, das 18h30 às 21h30, acontece a oficina Tramas e Texturas: Introdução ao Crochê, com Daniela Bontempi. Gratuita e indicada para maiores de 14 anos, a atividade terá senhas distribuídas no local 30 minutos antes.
Sábado: No sábado (15), o Festival de Cinema Coreano apresenta sessões de curtas às 13h e às 15h, no Teatro, com entrada gratuita e retirada de ingressos uma hora antes. Para crianças e famílias, a vivência Brincar entre Tecidos e Cabanas: Territórios do Imaginar acontece às 10h30 e 11h30, na Praça. Também estão previstas a oficina Gravuras de artista, às 14h, e o bate-papo Expressa aí!, às 14h30, na Sala do Curumim. Às 16h, o Grupo êBA! apresenta Bumba Meu Boi em Libras, na Praça. As atividades são gratuitas. No Espaço de Tecnologias e Artes, começa ainda o curso Entre Afetos e Criações, que segue aos sábados até 5 de setembro, das 14h às 17h. A inscrição custa R$ 20, R$ 10 ou R$ 6, conforme a categoria.
Domingo: No domingo (16), o KOFF encerra a programação de curtas no Sesc com sessões às 13h e às 15h40, no Teatro, gratuitas e com retirada de ingressos uma hora antes. A vivência Brincar entre Tecidos e Cabanas ocorre novamente às 10h30 e 11h30. Às 14h, a Sala de Leitura recebe Da Terra ao Céu: Histórias que Caminham, com Evair Sousa. A contação de histórias é gratuita e tem classificação livre. No mesmo horário, o Espaço de Tecnologias e Artes recebe a oficina Tramas e Texturas: Confecção de Brinquedos com Pompons, também gratuita e indicada para maiores de 16 anos.
Evair Sousa leva histórias e cultura popular ao Sesc
O espetáculo Da Terra ao Céu: Histórias que Caminham, com Evair Sousa, será apresentado no domingo (16), às 14h, na Sala de Leitura do Sesc Piracicaba. A contação de histórias combina literatura, cultura popular, brincadeiras e imaginação para conduzir crianças e adultos por uma jornada de descobertas, memórias e pertencimento.
A apresentação é gratuita e tem classificação livre. A narrativa parte da amizade, das brincadeiras de roda e de elementos do imaginário infantil para criar uma experiência entre terra e céu. Evair Sousa atua como escritor, artista e produtor cultural e desenvolve trabalhos ligados à literatura, narração de histórias e valorização da cultura popular desde 2010.
Festa do Japão leva cultura japonesa a Campinas
Quem estiver disposto a viajar pela região também pode conferir a Festa do Japão, que acontece de sexta-feira (14) a domingo (16), na Praça Arautos da Paz, no Taquaral, em Campinas. O evento itinerante Mostra Japão reúne apresentações de Taikô, Bon Odori, Shishimai, shows musicais, oficinas culturais e opções de gastronomia japonesa e oriental. A entrada é gratuita, mediante doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível.
A programação começa às 18h na sexta e segue das 11h às 22h no sábado e no domingo. Entre as atrações estão apresentações de artistas de Campinas e de outras cidades, além de Concurso Cosplay e Concurso Cosplay Pet. O primeiro colocado do concurso cosplay receberá R$ 1 mil. O evento será realizado na Rua Vital Brasil, s/n, no Taquaral.
Festival de Orquídeas acontece em Santa Bárbara d’Oeste
A região de Piracicaba também terá opções para quem gosta de plantas. O Orquidário Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste, recebe no sábado (15) e domingo (16) a 16ª edição do Festival de Orquídeas, com entrada gratuita. O evento reúne variedades de orquídeas em exposição e à venda, além de expositores e profissionais que poderão orientar os visitantes sobre o cultivo.
No sábado, o festival funciona das 9h às 17h, e no domingo, das 9h às 16h. O Orquidário Santa Bárbara fica na Rua Antonio de Oliveira Lino, 378, no Jardim Santa Alice, com acesso pela Rodovia Luiz de Queiroz, na altura do km 136. A programação também terá food trucks.
Limeira recebe feira de antiguidades e colecionismo
O Limeira Shopping recebe neste sábado (15) e domingo (16) a Feira de Antiguidades e Colecionismo. Organizado pela Desapega Antiguidades, o evento reúne objetos de época, brinquedos vintage, discos de vinil, peças de decoração e outras raridades que estarão disponíveis para compra.
A feira acontece na Praça de Eventos 2, em frente à loja 1A99. No sábado, o funcionamento será das 10h às 22h e, no domingo, das 12h às 20h. O Limeira Shopping fica na Avenida Carlos Kuntz Busch, 800, Parque Egisto Ragazzo, em Limeira. A organização também fará avaliação gratuita de peças antigas e colecionáveis.