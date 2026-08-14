As equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA) realizam, neste sábado (15), mais uma ação de combate à dengue em Piracicaba. O arrastão será realizado das 8h às 14h nos bairros Anhumas e na região de Santana, Santa Olímpia, Vila Belém e Breda.
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Vinculadas ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde, as equipes vão percorrer as localidades para recolher materiais inservíveis que possam acumular água e se transformar em criadouros do mosquito Aedes aegypti. Os pontos de encontro serão as Unidades de Saúde da Família (USFs) dos bairros atendidos.
Até julho deste ano, os arrastões realizados pelo município já recolheram aproximadamente 198 toneladas de materiais. A iniciativa faz parte das ações permanentes de prevenção e combate à dengue, além de outras doenças transmitidas pelo mosquito, como zika e chikungunya.
Casos de dengue
Segundo dados provisórios até 11 de agosto, Piracicaba registrou 6.923 notificações de dengue em 2026, com 77 casos confirmados e nenhum óbito.
No mesmo período de 2025, os dados consolidados apontaram 21.170 notificações, 5.763 confirmações e cinco mortes. Em 2024, foram registradas 58.990 notificações, 29.073 casos confirmados e 16 óbitos.
Cuidados dentro de casa
A Secretaria Municipal de Saúde orienta os moradores a reservar pelo menos dez minutos por semana para verificar possíveis criadouros do Aedes aegypti. A atenção deve incluir locais menos evidentes, como ralos externos e reservatórios de degelo de geladeiras.
Entre as principais medidas de prevenção estão eliminar recipientes com água parada, manter pratos de plantas com areia até a borda, guardar garrafas de boca para baixo, limpar calhas, manter caixas-d’água e reservatórios vedados e evitar o acúmulo de água em pneus.
Também é recomendado lavar semanalmente os bebedouros de animais, tratar piscinas com cloro e não descartar lixo em terrenos baldios.
A população também deve permitir a entrada dos agentes de saúde e de endemias nas residências para orientações e vistorias. Em caso de suspeita de dengue, a recomendação é procurar rapidamente uma unidade de saúde e evitar a automedicação.
Vacinação
A vacina contra a dengue continua disponível na rede municipal para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O esquema é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.
Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento de identificação com foto e o Cartão Nacional do SUS. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, nas UBSs e USFs do município, com exceção da UBS Paulista.
Nos feriados e pontos facultativos, as unidades permanecem fechadas e não há vacinação.