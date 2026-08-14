As equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA) realizam, neste sábado (15), mais uma ação de combate à dengue em Piracicaba. O arrastão será realizado das 8h às 14h nos bairros Anhumas e na região de Santana, Santa Olímpia, Vila Belém e Breda.

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Vinculadas ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde, as equipes vão percorrer as localidades para recolher materiais inservíveis que possam acumular água e se transformar em criadouros do mosquito Aedes aegypti. Os pontos de encontro serão as Unidades de Saúde da Família (USFs) dos bairros atendidos.