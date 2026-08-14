O Programa Farmácia Popular do Brasil terá novas regras para reforçar a segurança, modernizar os sistemas de controle e ampliar o acesso da população aos serviços. As mudanças foram anunciadas pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nesta quarta-feira (12), durante evento da Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), em São Paulo.

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A nova regulamentação foi publicada pelo Ministério da Saúde e prevê aprimoramentos no monitoramento das farmácias credenciadas, além da criação de um grupo de trabalho para estudar a oferta de novos serviços aos usuários. Entre as possibilidades estão exames de sangue e urina, testes rápidos, teleatendimento e acompanhamento terapêutico.