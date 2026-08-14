A Prefeitura de Piracicaba acompanha o andamento das obras de reconstrução do Mercado Municipal, atingido por um incêndio em julho de 2025. Nesta quinta-feira (13), uma equipe da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente esteve no local para verificar o avanço dos serviços e as próximas etapas da recuperação do prédio.

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Atualmente, cerca de 60% da obra está concluída. Para contribuir com a continuidade dos trabalhos, o município destinou R$ 1 milhão à Associação do Comércio Varejista do Mercado Municipal de Piracicaba, responsável pela administração do espaço.