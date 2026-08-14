A Prefeitura de Piracicaba acompanha o andamento das obras de reconstrução do Mercado Municipal, atingido por um incêndio em julho de 2025. Nesta quinta-feira (13), uma equipe da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente esteve no local para verificar o avanço dos serviços e as próximas etapas da recuperação do prédio.
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Atualmente, cerca de 60% da obra está concluída. Para contribuir com a continuidade dos trabalhos, o município destinou R$ 1 milhão à Associação do Comércio Varejista do Mercado Municipal de Piracicaba, responsável pela administração do espaço.
O repasse foi autorizado após a aprovação, pela Câmara Municipal, de um projeto de lei encaminhado pelo Executivo. O recurso integra o esforço conjunto entre a Prefeitura e a Associação para viabilizar a reconstrução do Mercado Municipal e permitir a retomada das atividades no local.
Entre os serviços em andamento estão a conclusão da cobertura, execução de pisos e revestimentos, instalação de portas, esquadrias e vidros, além da finalização das redes elétrica e hidráulica. Também estão previstas a instalação de equipamentos complementares e a realização dos acabamentos necessários para a recuperação do prédio.
Durante a visita, o secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Mauricio Perissinotto, acompanhou os trabalhos e verificou as intervenções previstas para as próximas etapas.
“O Mercado Municipal é um espaço muito importante para a cidade, e acompanhar de perto o andamento das obras nos permite verificar como os recursos estão sendo aplicados. O repasse de R$ 1 milhão feito pela Prefeitura é uma parte importante desse esforço conjunto para que o Mercado possa ser reconstruído e voltar a atender a população e os permissionários”, afirmou.
A reconstrução busca recuperar a estrutura do Mercado Municipal após o incêndio e criar condições para que comerciantes, permissionários e consumidores possam voltar a utilizar o espaço.