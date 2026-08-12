A abertura da Festa do Peão de Piracicaba foi marcada por uma grande celebração religiosa na noite desta terça-feira (11). Cerca de 50 mil pessoas participaram do evento, que teve como destaque a apresentação do Frei Gilson.

O público foi formado por moradores de Piracicaba, caravanas de cidades da região e visitantes de outros estados. A programação proporcionou uma noite de oração, música e emoção, reunindo milhares de pessoas no recinto da festa.

A celebração foi apresentada por Dom Devair, bispo da Diocese de Piracicaba. O momento religioso integrou a abertura do evento, que é realizado em uma parceria entre a Organização Estrela Som e a Diocese de Piracicaba.