A abertura da Festa do Peão de Piracicaba foi marcada por uma grande celebração religiosa na noite desta terça-feira (11). Cerca de 50 mil pessoas participaram do evento, que teve como destaque a apresentação do Frei Gilson.
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O público foi formado por moradores de Piracicaba, caravanas de cidades da região e visitantes de outros estados. A programação proporcionou uma noite de oração, música e emoção, reunindo milhares de pessoas no recinto da festa.
A celebração foi apresentada por Dom Devair, bispo da Diocese de Piracicaba. O momento religioso integrou a abertura do evento, que é realizado em uma parceria entre a Organização Estrela Som e a Diocese de Piracicaba.
A entrada no setor Pista é realizada por meio do Ingresso 100% Solidário, iniciativa que permite ao público participar da festa por meio de uma modalidade de ingresso voltada à solidariedade.
Programação de shows
A programação musical continua nos próximos dias com atrações de diferentes estilos. Na sexta-feira (14), o palco recebe Nattan, conhecido como Natanzinho Lima, e Vini Drumond.
No sábado (15), será a vez de Gusttavo Lima e Elis Justi comandarem os shows.
A festa retorna na sexta-feira (21) com apresentações de Ícaro & Gilmar e Pedro Sampaio.
No encerramento, no sábado (22), a programação reúne Fiduma & Jeca, Bruno & Marrone e Dennis DJ, fechando a edição deste ano.
A Festa do Peão de Piracicaba começou nesta terça-feira (11) e segue até o sábado (22), com expectativa de receber público de diferentes cidades durante os dias de programação.
Realeza 2026
Além da programação musical, a tradição do rodeio também ganha destaque durante a Festa do Peão de Piracicaba. A edição deste ano conta com uma corte responsável por representar o evento ao longo da programação.
Luana Rafaela Rasmusen, de 21 anos, foi eleita Rainha da Festa do Peão. O título de Princesa ficou com Carolini Tolentino, de 22 anos, enquanto Mariana Lima Soares, de 24 anos, foi escolhida como Madrinha.
Rodeio e estrutura ampliam programação da Festa do Peão de Piracicaba
A programação da Festa do Peão de Piracicaba vai além dos shows musicais. As atividades tradicionais do rodeio também fazem parte da agenda do evento, com montarias em touros e cavalos, além das provas de três tambores e Team Penning. As competições serão realizadas pela Copa Rozeta, reunindo atletas do rodeio e público interessado nas disputas.
O evento ocupa uma área de aproximadamente 70 mil metros quadrados na Unileste. A estrutura conta com praça de alimentação, estacionamento, arquibancadas e diferentes espaços destinados ao público, como pista, Arena Vip, Front Stage e camarotes.
Acessibilidade
Durante os shows, profissionais realizarão a tradução simultânea em Libras (Língua Brasileira de Sinais), com transmissão nos telões instalados nas laterais do palco. A medida permite que pessoas surdas acompanhem as apresentações.
Segurança
Para garantir a segurança do público, a organização contará com equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, segurança privada e brigadistas. O recinto também terá câmeras de monitoramento, reforçando o acompanhamento da movimentação durante os dias de festa.