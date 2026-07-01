A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, em sessão extraordinária realizada na segunda-feira (29), o projeto de lei encaminhado pela Prefeitura que autoriza o repasse de R$ 1 milhão à Associação do Comércio Varejista do Mercado Municipal. O recurso será utilizado para concluir a reconstrução do prédio histórico, parcialmente destruído por um incêndio ocorrido em julho de 2025.
Com a aprovação da proposta, a administração municipal poderá efetuar a transferência do valor, que ajudará a custear a fase final das obras de recuperação do imóvel, considerado um dos patrimônios históricos mais importantes da cidade.
Seguro não cobriu toda a reconstrução
Segundo o projeto aprovado, o valor recebido por meio da indenização do seguro foi suficiente apenas para executar a primeira etapa da obra, tornando necessário um novo aporte financeiro para que a reconstrução seja concluída.
A fase final dos trabalhos está orçada em R$ 1.745.904,78, enquanto a primeira etapa consumiu cerca de R$ 2,4 milhões, recursos destinados à remoção das estruturas danificadas, reconstrução das paredes, instalação da cobertura metálica, implantação de novos sistemas hidráulicos e de esgoto, construção dos boxes comerciais e instalação de uma caixa d'água de 50 mil litros voltada ao sistema de combate a incêndios.
A Associação do Comércio Varejista do Mercado Municipal informou que continua buscando outras fontes de recursos para complementar o investimento necessário até a conclusão total das obras.
VEJA MAIS:
- Piracicaba abre 395 vagas de emprego com salários de R$ 3,5 mil
- Ranking do Enem: veja os melhores colégios para seu filho
- Identificado motociclista que morreu após colisão em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Mercado é considerado patrimônio histórico
Além da importância comercial, o Mercado Municipal é reconhecido por seu valor histórico, cultural e econômico para Piracicaba. O imóvel é tombado como patrimônio histórico e integra a rotina de moradores, comerciantes e visitantes há décadas.
Por essa razão, a execução da obra é acompanhada pelas Secretarias de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, além da fiscalização do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural (Codepac), responsável por acompanhar intervenções em bens protegidos.
Prefeitura destaca importância da retomada
Após a aprovação do projeto, o prefeito Helinho Zanatta afirmou que a reconstrução representa um passo importante para devolver à população um dos espaços mais tradicionais da cidade.
Segundo o chefe do Executivo, a liberação dos recursos atende a uma solicitação da Associação do Comércio Varejista e permitirá finalizar as obras para que comerciantes e consumidores possam voltar a utilizar plenamente o Mercado Municipal.
Incêndio atingiu 17 boxes em 2025
O incêndio aconteceu na madrugada de 23 de julho de 2025 e atingiu 17 boxes do Mercado Municipal, localizado na região central de Piracicaba. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.
Logo após o incêndio, equipes da Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal e das polícias Militar e Civil atuaram para controlar a situação, isolar a área e iniciar a avaliação dos prejuízos.
Para reduzir os impactos aos permissionários, a Prefeitura instalou 16 módulos provisórios no estacionamento do Mercado Municipal. Quinze deles foram destinados aos comerciantes afetados e um foi utilizado como estrutura de apoio com sanitários, permitindo a continuidade das atividades durante o período de reconstrução.