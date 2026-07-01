A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou, em sessão extraordinária realizada na segunda-feira (29), o projeto de lei encaminhado pela Prefeitura que autoriza o repasse de R$ 1 milhão à Associação do Comércio Varejista do Mercado Municipal. O recurso será utilizado para concluir a reconstrução do prédio histórico, parcialmente destruído por um incêndio ocorrido em julho de 2025.

Com a aprovação da proposta, a administração municipal poderá efetuar a transferência do valor, que ajudará a custear a fase final das obras de recuperação do imóvel, considerado um dos patrimônios históricos mais importantes da cidade.

Seguro não cobriu toda a reconstrução

Segundo o projeto aprovado, o valor recebido por meio da indenização do seguro foi suficiente apenas para executar a primeira etapa da obra, tornando necessário um novo aporte financeiro para que a reconstrução seja concluída.