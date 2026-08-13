Durante uma blitz de trânsito, é comum o agente solicitar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista. Mas, atualmente, o condutor não precisa necessariamente estar com a versão impressa do documento. A CNH pode ser apresentada em formato digital, desde que esteja disponível no aplicativo oficial e possa ser validada.

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A legislação brasileira prevê que a CNH pode ser expedida em meio físico e digital, com fé pública e validade como documento de identidade em todo o território nacional. A regra está no artigo 159 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e também é regulamentada pela Resolução Contran nº 1.020/2025.