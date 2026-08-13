Durante uma blitz de trânsito, é comum o agente solicitar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista. Mas, atualmente, o condutor não precisa necessariamente estar com a versão impressa do documento. A CNH pode ser apresentada em formato digital, desde que esteja disponível no aplicativo oficial e possa ser validada.
VEJA MAIS :
- IA pode multar? Veja como câmeras com IA flagram infrações
- Igreja Nossa Senhora da Assunção celebra 100 anos em Piracicaba
- Casa do Povoador vira retrato de abandono em Piracicaba; VEJA
A legislação brasileira prevê que a CNH pode ser expedida em meio físico e digital, com fé pública e validade como documento de identidade em todo o território nacional. A regra está no artigo 159 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e também é regulamentada pela Resolução Contran nº 1.020/2025.
CNH Digital substitui a carteira física
O motorista que esqueceu a carteira em casa não comete, por si só, uma infração se conseguir apresentar a CNH Digital de forma válida durante a fiscalização.
A Resolução Contran nº 1.020/2025 determina que os documentos de habilitação são expedidos nos formatos físico e digital e somente têm validade quando apresentados na forma estabelecida pela Senatran, no meio digital, ou no original físico.
Na prática, o condutor deve:
- Apresentar a CNH pelo aplicativo oficial;
- Garantir que o documento corresponda ao próprio motorista;
- Permitir a conferência dos dados;
- Apresentar os mecanismos de validação solicitados, como o QR Code;
- Estar com a habilitação regular no sistema.
Uma simples foto da CNH ou uma captura de tela não deve ser confundida com a apresentação do documento digital oficial, já que o aplicativo possui mecanismos próprios de autenticação e conferência.
E se o celular estiver sem bateria?
Essa é uma das principais dúvidas de quem utiliza a CNH Digital.
Se o celular estiver sem bateria, quebrado ou impossibilitado de abrir o aplicativo, o motorista não conseguirá apresentar naquele momento a versão digital. Entretanto, o CTB estabelece uma situação importante: o porte do documento de habilitação é dispensado quando, durante a fiscalização, for possível acessar o sistema informatizado e verificar que o condutor está habilitado.
Isso significa que a falta de bateria não transforma automaticamente o motorista em alguém que está dirigindo sem habilitação. Se o agente conseguir consultar o sistema e confirmar a situação regular do condutor, a própria legislação permite a dispensa do porte do documento.
O problema aparece quando não é possível apresentar a CNH física ou digital e também não há acesso ao sistema para confirmar a habilitação.
Quando pode haver autuação?
O artigo 232 do CTB considera infração leve conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório, estabelecendo multa e retenção do veículo até a apresentação do documento.
A autuação, portanto, deve ser analisada de acordo com o que efetivamente ocorreu durante a abordagem. Se a habilitação estava regular e pôde ser confirmada no sistema, há fundamento para questionar uma autuação baseada exclusivamente na ausência da carteira física, considerando a regra do artigo 159, § 1º-A, do CTB.
Motorista pode contestar a multa?
Sim. Caso o condutor seja autuado e entenda que a fiscalização desconsiderou uma CNH Digital válida ou a possibilidade de consulta ao sistema, ele poderá apresentar defesa e recurso dentro dos procedimentos administrativos aplicáveis.
É importante guardar elementos que ajudem a demonstrar a situação existente no momento da abordagem, como o auto de infração, informações registradas na fiscalização e comprovantes de que a CNH estava regular.
A contestação, porém, não significa cancelamento automático da multa. A autoridade responsável analisará os argumentos e os documentos apresentados.
CNH Digital não elimina outras irregularidades
Ter a CNH disponível no celular não impede a aplicação de outras penalidades.
O que importa é a situação da habilitação no momento da fiscalização. Se houver suspensão, cassação, categoria incompatível ou outra irregularidade que impeça o condutor de dirigir, a apresentação da versão digital não regulariza a situação.
A Resolução Contran nº 1.020/2025 estabelece que a perda de validade do documento restringe o direito de conduzir veículos, e a situação registrada nos sistemas de trânsito continua sendo determinante para a fiscalização.
O que o motorista deve fazer?
Para evitar problemas em uma blitz, a recomendação prática é manter o aplicativo oficial CNH do Brasil atualizado e verificar antecipadamente se a habilitação está disponível para consulta. Também é prudente manter o celular carregado.
Ainda assim, se o aparelho estiver sem bateria, a legislação prevê que o porte do documento pode ser dispensado quando o agente consegue consultar o sistema informatizado e confirmar que o motorista está devidamente habilitado.
Em resumo: esquecer a carteira física em casa não significa, automaticamente, estar irregular. A CNH Digital tem validade jurídica e, quando a habilitação pode ser confirmada eletronicamente, o próprio CTB dispensa o porte do documento. O ponto decisivo em uma blitz é a possibilidade de comprovar que o motorista está regularmente habilitado.