O Dia Internacional dos Canhotos é celebrado em 13 de agosto e busca dar visibilidade às pessoas que utilizam predominantemente a mão esquerda. A data foi criada em 1992 pelo Left-Handers Club, organização que passou a promover ações de conscientização sobre as particularidades e os desafios enfrentados pelos canhotos.

VEJA MAIS :

A iniciativa também procura chamar atenção para a necessidade de adaptação de produtos, espaços e atividades que, muitas vezes, são projetados pensando principalmente em pessoas destras.